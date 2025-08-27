대구시, 비상계엄 동조 의혹 사실무근…“청사 폐쇄·간부 소집 등 행위 없었다”

더불어민주당 김병주 의원이 지난해 12·3 비상계엄 선포 직후 일부 지방자치단체가 계엄에 동조한 정황이 있다고 주장한 데 대해, 대구시가 사실무근이라는 입장을 내놨다.
대구시는 공보관 명의의 입장문을 내고 “당시 대구시는 청사 폐쇄나 간부 비상소집 등 계엄에 동조하는 어떠한 행위도 하지 않았다”고 27일 밝혔다
이어 “시민의 안전과 재산 보호가 최우선의 책무임을 분명히 하며, 앞으로도 민생과 시민의 삶을 지키는 데 전념하겠다”고 했다.
앞서 김병주 민주당 의원은 “오세훈의 서울시, 김진태의 강원도, 유정복의 인천시, 홍준표의 대구시, 이철우의 경상북도 등 많은 지자체가 계엄이 선포된 날 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 진행한 것으로 알려졌다”며 “오비이락이라고 하기에는 너무 일사불란하다. 이 정도면 이들 지자체장 또한 계엄에 동조한 것은 아닌지 수사가 이뤄져야 한다”는 주장을 펼쳤다.
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]