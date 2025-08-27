“넥슨 돈 번다” 유저가 장담하는 이 게임…테마 카페도 ‘광클’에 매진

서울 용산구 아이파크몰 용산점에서 지난 9일부터 운영에 들어간 넥슨게임즈 서브컬처게임 ‘블루 아카이브’의 공식 테마 카페 ‘카페 메모리얼’ 전경. 넥슨 제공

넥슨의 자회사 넥슨게임즈가 개발한 서브컬처게임 ‘블루 아카이브(Blue Archive)’의 공식 테마 카페 ‘카페 메모리얼’ 방문 예약이 9월까지 꽉 차는 등 팬들의 폭발적인 관심을 끌고 있다. 서울 용산구 아이파크몰 용산점에서 지난 9일 운영에 들어가 종료 시점이 미정인 이 카페는 게임 캐릭터 소재 콘셉트 식음료를 판매 중이며, 셔츠 등 오리지널 굿즈도 만날 수 있어 게임 세계관에 몰입하려는 이들의 발길이 이어진다.

‘블루 아카이브’는 수천개의 학원이 모여 연방을 구성하고 있는 초거대 도시 ‘키보토스(Kivotos)’에서 다양한 사건·사고를 해결하는 수집형 롤플레잉게임이다. 밝은 분위기 일상에서 수많은 매력적인 소녀들과의 우정, 사랑 그리고 감동과 함께 Full 3D 전투와 밀리터리 액션 요소를 경험할 수 있는 재미를 제공한다.

27일 넥슨에 따르면 시간당 최대 24명이 입장할 수 있는 카페는 1시간30분(스토어는 30분)씩만 이용할 수 있다. 매달 셋째 주 수요일 네이버 예약 시스템에서 다음 달 방문을 예약할 수 있는데, 8월 예약(총 2760명 입장 가능)은 개시 6분 만에 끝났고 최근 진행된 9월 예약도 시작 10분 만에 마감됐다. 카페 예약은 오전 11시와 오후 1·3·5·7시 총 다섯 타임으로 구성된다. 이렇다 보니 온라인 커뮤니티에서는 ‘예약하지 못했다’며 안타까워하는 누리꾼들의 글도 눈에 띈다.

블루 아카이브 지식재산권(IP)을 활용한 카페 내부 공간은 게임 속 세계관을 반영해 완성도 높은 인테리어로 선보인다. 게임 캐릭터를 소재로 한 다양한 음료와 디저트 등을 판매하며, 테이블 매트나 티셔츠 등 카페 메모리얼만의 감성을 담은 굿즈 23종을 만날 수 있다. 매장 외벽의 캐릭터 일러스트와 대형 포토존은 방문객들에게 현장에서만 맛볼 수 있는 재미를 제공한다.

온라인에서도 카페 방문 후기가 눈에 띈다. 한 누리꾼은 “블루 아카이브스러운 푸른색 인테리어가 인상 깊었다”며 “혼자 디저트를 먹을 수 있도록 카페는 2인 테이블석과 개인석으로 나뉘어있다”고 말했다. 다른 누리꾼은 “카페 메모리얼 테마의 여러 굿즈가 있다”며 “실물을 보고 구매할 수 있어서 좋았다”고 전했다. 후기에는 ‘카페가 닫기 전에 한번 가보고 싶다’거나, 게임 이용자가 많다는 것을 강조하듯 ‘컬래버래이션만 하면 돈복사가 되는 게임이니 타 브랜드와 협업해달라’ 등 댓글도 눈에 띈다. GS25가 내놓은 ‘블루 아카이브 빵’이 출시 6일 만에 누적 판매량 20만개를 돌파하는 등 IP 파워를 자랑하는 것과 무관치 않다.

넥슨 퍼블리싱마케팅실 나동진 실장은 “‘블루 아카이브’만의 세계관을 담아낸 오프라인 공간을 통해 색다른 경험을 제공하고자 공식 테마 카페를 기획했다”며 “IP를 활용한 식음료, 굿즈, 포토존 등 다양한 즐길 거리를 준비했으니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

2021년 11월21일 국내와 북미, 대만, 태국 등에서 정식 출시된 이 게임은 하루 만에 국내 구글플레이와 애플 앱스토어 인기 1위를 차지했다. 원스토어 매출 1위에 앱스토어 매출 2위를 기록하는 등 서브컬처 팬들에게 큰 사랑을 받고 있다. 서브컬처 본고장 일본에서 독보적인 애니메이션풍 비주얼과 연출로 높은 몰입도를 선사하며, 현지 구글플레이에서 올해 1월29일부터 2월2일까지 5일 간 최고 매출 순위 1위를 유지하는 등 현지 유저들에게 큰 인기를 끈다.

