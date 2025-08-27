금융당국, MBK 다시 정조준… 현장 조사 착수

금융당국이 홈플러스 사태와 관련해 MBK파트너스에 대한 추가 조사에 나섰다.

27일 금융권과 금융당국에 따르면 금융감독원과 금융위원회는 이날 오전 서울 광화문 MBK파트너스 본사에 대규모 조사 인력을 투입해 현장조사에 착수했다.

서울 한 홈플러스 매장의 모습. 연합뉴스

금융당국 관계자는 “금융위와 금감원이 공동으로 홈플러스 사태와 관련해 불공정거래가 있었는지를 다시 살펴보자는 취지”라고 설명했다.

금융당국은 MBK가 홈플러스를 인수할 당시 펀드 출자자(LP)를 모으는 과정, 차입매수(LBO·대출로 기업을 인수하고 그 기업 자산·수익으로 상환) 방식으로 자금 조달한 부분 등 홈플러스 인수 과정 전반을 다시 들여다볼 것으로 알려졌다.

앞선 검사에서는 MBK파트너스 경영진이 홈플러스 기업회생절차 신청 준비 작업을 숨긴 채 단기 채권을 발행했다는 사기적 부정거래 의혹을 집중적으로 살펴봤다.

홈플러스와 MBK파트너스는 신용등급 하락을 사전에 인지하지 못한 채 단기 채권을 발행했다는 입장이다. 하지만 금융당국은 이들이 사전에 등급 하락을 인지한 점과 상당 기간 전부터 기업회생 신청을 계획한 점에 대한 구체적인 증거를 확보했다며 MBK파트너스 관련자들을 검찰에 통보했다.

이번 조사에는 이찬진 신임 금감원장의 의지도 반영된 것으로 전해졌다.

그는 지난해 참여연대 정책자문위원장 시절 “(국민연금이) MBK파트너스에 투자하거나 위탁운용사로 선정하는 것은 가입자인 국민들에 대한 배임 행위”라고 비판했다.

박미영 기자 mypark@segye.com

