BBQ, 무더위 속에서도 8월 한 달간 치킨 1000마리 나눴다

제너시스BBQ 그룹은 8월 한 달간 ‘치킨대학 착한기부’로 아동·노인복지센터 등 지역사회 곳곳에 치킨 총 1000마리를 기부했다고 27일 밝혔다.

말복을 맞아 경기 용인시와 화성시의 그룹홈 아동에게 치킨 200마리를 전달했고, 구립송파노인요양센터 등 노인복지센터 어르신 등에게도 치킨과 따뜻한 마음을 전했다.

치킨대학 착한기부는 BBQ의 프랜차이즈 교육기관인 경기 이천 치킨대학에서 창업교육팀 전문강사의 지도 아래 매장 오픈 전 교육을 받는 패밀리(가맹점주)와 본사 임직원이 함께 직접 조리한 치킨을 인근 복지시설에 전달하는 활동이다.

지난 26년간 이어진 치킨대학 착한기부는 외식 프랜차이즈 업계의 사회공헌 활동 중에서도 드문 사례로 꼽힌다. 전문강사와 패밀리, 임직원이 함께 교육과 나눔을 실천하는 이 프로그램은 본업과 사회책임이 하나로 엮여 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 모범 사례로 평가받는다.

BBQ 관계자는 “다양한 활동과 지속적인 나눔으로 고객, 패밀리, 임직원과 함께 따뜻한 사회를 만드는 데 기여하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

