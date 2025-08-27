“냄새 맡았을 때는 이미 늦었다”…당신도 하고 있는 ‘위험한’ 실수

욕실이나 베란다 청소에 자주 사용하는 락스를 비롯한 염소계 세정제는 살균력이 뛰어나다. 잘못 사용할 경우 심각한 건강 피해를 초래할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

락스와 같은 세정제는 올바른 사용법을 지킬 때만 안전하다. 게티이미지

27일 의료계에 따르면 염소는 휘발성이 매우 강한 물질이다. 공기 중에 노출되면 빠르게 염소가스로 변한다. 이를 흡입하면 코 점막이 손상되거나 기관지 염증 등 급성 호흡기 질환이 발생할 수 있다.

심한 경우 호흡곤란으로 이어지기도 한다. 장기간 또는 고농도에 노출될 경우 후각 상실, 만성 기관지염, 눈·점막 자극 증상이 나타날 수 있다.

시중에 널리 사용되는 락스를 욕실 바닥에 원액 그대로 사용하거나 식초, 염산 등 산성 세정제와 혼합할 경우 유독한 염소가스가 다량 발생하게 된다.

이 염소가스는 눈에 보이지 않고 냄새로 감지되는 순간 이미 흡입 중일 수 있어 위험하다. 락스를 밀폐된 욕실이나 샤워부스처럼 좁은 공간에서 사용할 경우 가스가 빠져나가지 못해 중독 위험이 더욱 커진다.

◆락스 사용 시 지켜야 할 안전수칙

청소 전 반드시 창문을 열고 환기 팬을 작동시켜 실내 공기를 순환시킨다. 환기가 어렵다면 사용을 피해야 한다.

락스는 원액으로 직접 사용하지 말고, 반드시 찬물에 희석해 사용한다. 뜨거운 물은 화학 반응을 유발할 수 있어 피해야 한다.

청소가 끝난 뒤에는 락스 성분이 남지 않도록 바닥을 충분히 물로 헹궈야 한다. 이 과정에서도 환기를 계속 유지해야 한다.

부주의한 사용은 단 몇 분 만에 건강을 위협할 수 있다. 게티이미지

청소 중 눈이나 피부가 따갑거나 호흡이 불편해진다면 즉시 청소를 멈추고 바깥 공기를 마시며 휴식을 취해야 한다.

만약 호흡곤란, 어지럼증, 메스꺼움 등의 증상이 심해질 경우 지체 없이 의료기관을 찾아 염소가스 중독 여부를 확인해야 한다.

◆전문가들 “주의사항 확인은 필수”

전문가들은 “염소계 세정제는 강력한 살균력을 가진 만큼 잘못 사용하면 치명적인 사고로 이어질 수 있다”며 “절대 다른 세정제와 혼합해선 안 된다. 사용 시 환기와 희석 등 안전수칙을 반드시 지켜야 한다”고 설명했다.

이어 “락스와 같은 세정제는 올바른 사용법을 지킬 때만 안전하다. 부주의한 사용은 단 몇 분 만에 건강을 위협할 수 있다”며 “청소할 때도 화학물질은 사용 전 주의사항 확인이 필수”라고 덧붙였다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]