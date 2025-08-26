포항시, 청년친화형 중소기업 연구타운 조성사업 중기부 최종 선정

경북 포항시는 지역 주력산업 분야의 성장과 청년 인재 육성을 위해 추진하는 ‘중소기업 연구타운 조성사업’이 중소벤처기업부 적정성 심의를 통과해 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

이 사업은 지역 주력산업 분야의 중소기업 연구소를 집적화하고 산학연이 협력할 수 있는 연구타운을 조성하는 것이다.

중소기업 연구타운 조감도.

시는 중소기업의 성장과 청년 인재의 정착을 동시에 실현하는 연구타운을 중심으로 도심형 연구클러스터를 조성해 지역 R&D 거점으로 집중 육성할 계획이다.

경북도, 포항시, 포스텍이 함께 조성을 추진하는 중소기업 연구타운은 지하1층~지상6층, 연면적 5300평 규모로 남구 지곡동 일원에 조성될 예정이며, 총사업비 700억 원 규모로 2026년부터 설계공정에 착수할 예정이다.

공공임대형 지식산업센터의 새로운 모델인 연구타운은 저렴한 임대료로 신규 창업·중소기업을 지원한다는 점에서 기존 지식산업센터와 닮았지만, 최첨단 인프라 기반의 공용장비센터 구축과 지역기업-대학-앵커기업의 산학협력 오픈랩을 갖춘다는 점이 기존 모델과 차별화 된다.

▲1층 공간은 시민들을 위한 개방공간으로 지역의 상생과 공존을 실현하는 공간 ▲2~3층은 공공임대형 지식산업센터 기능에 충실한 기업입주공간 70개실(25㎡ 기준)을 구축 ▲4층 공간은 공용장비센터로 최첨단 인프라 기반 스케일업 성공률 증가 통한 제품 양산 시기 단축 ▲5~6층은 지역기업-대학-대기업의 공동연구 산학협력 오픈랩으로 이차전지, 바이오, 반도체, 수소 등 지역 주력산업과 기업의 기술을 매칭해 기술사업화 등 조기 달성을 꾀한다.

포항시가 중소기업 연구타운 조성사업과 관련, 중기부에 최종 선정된 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

포항테크노파크, 지식산업센터, 체인지업그라운드, 세포막단백질연구소 등 15개 창업지원기관에 280여 개 기업을 보유한 포항시는 이번 연구타운 건립으로 지역 주력산업에 대한 스케일업을 지원한다.

포스텍은 지역 R&D 선도 및 스타트업의 스케일업, 청년 인재 취·창업 지원을 추진해 지역과 대학이 협력하는 지역 혁신의 선순환 체계를 구축한다.

이를 통해 국가 전략산업의 글로벌 혁신성장 허브 역할을 수행하며 연구소, 기업, 대학, 국가전략산업 특화단지가 창업퍼시픽밸리로 확장, 벤처하기 좋은 도시 환경을 조성하고 지역 경제의 물꼬를 틀 수 있을 것으로 기대된다.

이강덕 시장은 “연구타운 건립으로 우리 지역에 증가하는 기술 기반 창업과 기업 입주 수요를 해결하고, 유망 스타트업을 육성과 지역기업의 역량 강화를 위해 온 힘을 쏟겠다”며 “준비된 경쟁력과 역량을 바탕으로 글로벌 비즈니스 기회를 창출하고 벤처 핵심 도시로서 포항의 브랜드가치를 높여가겠다”고 말했다.

