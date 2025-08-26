안동레이크GC, 이벤트·프로모션 다양… "경북 관광 회복 박차"

경북문화관광공사가 운영하는 안동레이크골프클럽이 고객 맞춤형 이벤트와 지속적인 서비스 개선을 통해 지역 관광 활성화와 고객 만족을 동시에 실현하고 있다.

공사는 지난 3월 경북 5개 시군을 덮친 초대형 산불로 지역 경제와 관광 산업이 큰 어려움을 겪자 다양한 이벤트를 마련해 관광 수요 회복에 주력하고 있다.

안동레이크골프클럽 전경. 공사 제공

안동레이크골프클럽 1박 2일 이용객이 안동지역 숙박업소에 머물 경우 2일차 그린피를 3만원 할인하고 있다.

산불로 어려움을 겪는 지역 숙박업소 매출 회복을 돕기 위해 마련한 이 프로그램은 8월 25일 기준 476명이 이용하며 실질적인 성과를 내고 있다.

골프장을 10번 이용하면 1번 무료 라운드를 제공하는 제도다.

충성 고객에게 감사의 뜻을 전하고, 재방문을 유도해 지역 관광 회복에 기여하고 있다.

생일 당일 라운드를 하는 고객에게 그린피 50% 할인과 전용 축하 카트를 제공한다.

생일을 맞은 고객뿐 아니라 함께 온 가족과 연인에게도 특별한 하루를 선물하며 큰 호응을 얻고 있다.

서프라이즈 라운드데이.

해양 생태계 보호를 위해 'Coral Reef-Safe' 캠페인을 전개하고 있다.

골프장 방문객에게 산호초 백화 현상을 유발하지 않는 'Coral reef friendly' 인증 선크림을 제공, 해양 환경 보전의 중요성을 알리고 친환경 소비 문화를 확산하고 있다.

오는 9월 4일 '태권도의 날'을 기념해 국기원, 대한태권도협회, 세계태권도연맹 발행 자격증 및 확인서 소지 고객(일반 단증 소유자 제외)에게 그린피 50% 할인 혜택을 제공한다.

Coral Reef safe 캠페인.

이번 이벤트는 대한민국 대표 무예인 태권도의 가치를 함께 알리고, 스포츠와 관광의 융합을 통해 새로운 고객 경험을 선사하기 위해 마련했다.

김남일 사장은 "올해는 공사 창립 50주년을 맞이하는 뜻깊은 해로 앞으로도 고객 만족과 지역 경제·관광 활성화를 위해 끊임없이 변화하며, 지역을 대표하는 공기업의 책임을 다하겠다"고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

