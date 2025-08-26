낮 최고 35도 또 ‘폭염’…폭염특보 발령 전망 [내일 날씨]

사진은 지난 24일 저녁 서울 중구 청계천을 찾은 시민들이 더위를 식히고 있는 모습. 뉴스1

수요일인 27일은 낮 기온이 다시 35도까지 오르는 등 무더위가 기승을 부리겠다.

비가 내리며 폭염특보가 해제됐던 지역에는 다시 특보가 발령될 전망이다.

충청·경상권에는 소나기가 내리겠고, 강원 지역은 비교적 선선할 것으로 전망됐다.

26일 기상청에 따르면 27일 아침 최저기온은 20~25도, 낮 최고기온은 28~35도로 예보돼 평년보다 1~5도 높겠다.

비가 그친 뒤 서쪽 지역을 중심으로 폭염 특보가 다시 발표되겠다.

무더위와 별개로 강원 영동 지역의 최고 체감온도는 동풍 영향으로 30도 내외로 낮아지겠다.

제주에선 새벽까지, 강원 영동에선 오후까지 다소간 비가 내리겠다.

아울러 늦은 오후부터 밤사이 충북 북부와 경남 중부 내륙, 제주에 5~20㎜의 소나기가 내리겠다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

동해 먼바다에 강한 바람이 불며 물결이 1.0~2.5m로 매우 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 유의해야 하겠다.

또 아침에 충청 내륙과 전라권엔 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠다. 그 밖의 내륙에선 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통'이 예고됐다.

이동준 기자 blondie@segye.com

