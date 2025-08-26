경주시, 몽골 대통령실·하르허롬시 대표단 접견, 협력 강화 약속

경북 경주시는 26일 냠다와 후렐바타르 몽골 대통령 수석 보좌관과 수헤 수흐볼드 주한 몽골대사를 비롯 몽골 하르허롬시 대표단이 경주를 방문했다고 밝혔다.

대표단의 이번 방문은 대한민국 대표 역사문화관광도시 경주의 문화유산 보존·활용 경험을 벤치마킹하고, 양 도시 간 교류 확대를 모색하기 위해 마련됐다.

주낙영 경주시장이 냠다와 후렐바타르 몽골 대통령 수석 보좌관과 수헤 수흐볼드 주한 몽골대사를 비롯한 몽골 대표단과 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

몽골 대표단에는 남바르 엥흐바야르 몽골 前 대통령(2005~2009년 재임, 제3대)과 롭산 할타르 하르허롬시 시장, 삼필던덥 촐론 칭기스칸 국립박물관 관장이 함께해 눈길을 끌었다.

하르허롬시는 13세기 몽골제국의 수도였던 카라코룸 유적이 위치한 도시로, 칭기즈 칸과 그의 아들 오고타이 칸이 거점으로 삼으며 실크로드 교역로의 중심지로 번영했던 역사적 도시다.

주낙영 경주시장은 시청 대외협력실에서 열린 환영 접견에서 "대한민국을 대표하는 역사문화관광도시 경주에 오신 것을 환영한다. 경주는 실크로드 도시로서 문화유산 보존과 활용에 풍부한 경험을 지닌 만큼 다양한 문화·관광 교류를 기대한다"고 말했다.

후렐바타르 수석 보좌관은 "대한민국의 대표 역사문화 도시 경주를 직접 방문해 매우 뜻깊다"며 "10월 열릴 경주 APEC 정상회의의 성공적 개최를 기원한다"고 전했다.

엥흐바야르 전 대통령은 "몽골의 고도이자 유네스코 세계문화유산 도시인 하르허롬시와 경주가 활발히 교류하길 바란다"고 말했다.

몽골 대표단은 이날 황룡사역사문화관, 월정교, 동궁과 월지 등 경주의 주요 문화유산을 둘러본 뒤 상경했다.

