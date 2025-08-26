국립중앙박물관, 관람객 500만 돌파 눈앞…세계 4위 박물관 넘본다 [뉴스+]

국립중앙박물관을 찾은 올해 관람객 수가 역대 최다를 넘어 500만명을 눈앞에 두고 있다. 연말까지 600만명에 육박할 것으로 예상되면서 국립중앙박물관이 세계 4위 박물관으로 올라설지 주목된다.

26일 국립중앙박물관에 따르면 올해 1월1일부터 이달 25일까지 박물관을 찾은 관람객은 418만9822명으로 잠정 집계됐다. 이는 연간 관람객이 400만명을 넘어서며 역대 최다 기록을 세웠던 2023년(418만285명)의 관람객 수를 이미 넘어선 수치다.

박물관 관계자는 “상설전시관 관람객을 중심으로 집계한 잠정 수치”라며 “극장 ‘용’, 교육 프로그램 참여자 등을 포함하면 숫자가 더 증가할 수 있다”고 설명했다.

올해 국립중앙박물관 관람객 급증의 원인이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 때문이라는 점에 박물관 측도 동의한다.

지난 6월 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 공개된 이후 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌면서, 영화의 배경이 되는 한국과 한국 문화에 대한 국내외 관심이 커졌고, 이는 자연스럽게 국립중앙박물관 관람으로 이어졌다.

올해 1∼2월 두 달 연속 50만명을 넘었던 관람객 수는 이후 30∼40만명대로 잠시 주춤했으나, 지난달에는 74만7679명으로 치솟았다.

이달에도 이미 70만명을 넘은 것으로 보인다. 추석 황금연휴가 있는 10월에는 관람객이 더 늘어날 것으로 보인다.

이러한 추세라면 국립중앙박물관은 세계 박물관 순위에서도 5위권 안에 들 것으로 예상된다.

영국의 미술 매체 ‘아트뉴스페이퍼’에 따르면 지난해 세계 박물관 관람객 순위에서 국립중앙박물관은 6위(418만285명)를 차지했다. 프랑스 루브르 박물관(886만명)이 1위를 기록했고, 이어 바티칸 박물관(676만4858명), 대영박물관(582만860명), 메트로폴리탄 미술관(536만4000명) 순이었다.

연말까지 관람객이 600만명에 육박할 경우 세계에서 4번째, 혹은 3번째로 관람객이 많이 찾는 박물관이 된다.

박물관 측은 “갓과 호랑이 등 영화 속 모티프가 큰 화제를 모으며 한류가 K팝과 K푸드를 넘어 K전통으로 확산하고 있다”고 최근의 관람 열풍을 설명했다.

박물관 유물을 문화상품으로 만든 ‘뮷즈’(‘뮤지엄’과 ‘굿즈’의 합성어)는 올해 상반기에만 약 115억원의 매출을 달성하며 인기를 증명했다.

