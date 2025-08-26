로컬파이오니어스쿨 2025 ‘커리어캠프’ 성료…“취·창업 역량에 큰 도움”

청년 창작자들이 지역을 기반으로 취·창업 역량을 키울 수 있도록 돕는 실무형 일경험 교육 프로그램 ‘로컬 파이오니어 스쿨 2025(로파스)’의 두 번째 교육 과정인 ‘커리어캠프’가 성황리에 마무리됐다.

로컬 파이오니어 스쿨 2025 커리어캠프 단체 사진. 로컬 파이오니어 스쿨 제공

26일 로파스에 따르면 지난 20일부터 22일까지 3일간 진행된 ‘커리어캠프’는 로파스 첫 번째 교육과정인 로컬 비즈니스 클래스를 우수한 성적으로 마친 60명이 참여했다. 쇠락한 인천 원도심을 감각적으로 바꾼 로컬 브랜드를 탐방하는 ‘로컬 필드 트립’을 비롯해 특강, 취·창업 멘토링, 모의면접, 사업계획 평가 등의 기회가 제공됐다.

먼저 ‘로컬 필드 트립’은 에어리어 매니지먼트, 재미주의자의 로컬 창업, 역사 덕후의 로컬 여행으로 테마를 나눠 진행됐다. 각각 인천 개항로프로젝트를 이끈 이창길 마계인천 대표, 박지훈 인천맥주 대표, 최근찬 갤럭시관광 부사장의 인솔을 받으며 로컬 비즈니스 현장을 심층적으로 살펴보는 시간이었다.

이창길 대표와는 폐공장과 같은 노후 공간을 카페, 음식점으로 탈바꿈한 ‘메콩살롱’, ‘파랑새방앗간’ 등을 견학하며 ‘에어리어 매니지먼트’를 이해했다. 박지훈 대표와 함께 방문한 40년 넘은 재즈클럽 ‘버텀라인’은 로컬 브랜드의 지속가능성을 담보하는 다양한 요인을 생각해보는 계기가 됐다. ‘역사덕후의 로컬 여행’을 선택한 참가자들은 최근찬 부사장과 함께 국내 최초 서양식 호텔인 ‘대불호텔’과 최초의 서구식 공원인 ‘자유공원’, 개항의 역사를 간직한 ‘차이나타운’ 등을 돌아보며 로컬 비즈니스에 관한 영감을 얻었다.

지난 20일 커리어캠프의 ‘로컬 필드 트립’ 프로그램에 참여한 청년 창작자들과 최근찬 갤럭시관광 부사장이 인천 개항로 일대를 둘러보고 있다.

둘째 날에는 로컬 일자리의 변화와 미래 전망을 주제로 백영선 플라잉웨일 대표의 ‘로컬 트렌드와 미래 일자리’ 특강 후, ‘현장 일경험’ 과정과 ‘창업 부스팅’ 과정 프로그램이 동시에 열렸다. 참가자들은 기업 분석 과제를 수행하는 ‘현장 일경험’ 과정과 로컬 관광코스·축제 기획 실습 및 그룹 멘토링으로 이뤄지는 ‘창업 부스팅’ 과정으로 나뉘어 실무 경험을 쌓았다.

특히 ‘창업 부스팅’ 과정에는 오세기 가닛파트너스코리아 대표와 주하나 아르코벤처스 대표, 신미하 땡스웍스 대표, 송윤 AA콜렉티브 대표가 멘토로 참여했다. 각각 판로 개척·아이템 검증·브랜딩 설계·마케팅 실무의 노하우를 전했으며, ‘현장 일경험’ 과정에는 어반플레이 현직 기획자가 참여해 실제 업무 흐름과 실무 팁을 공유했다.

마지막 날에는 ‘현장 일경험’ 과정 참가자들이 기업 과제를 발표하는 모의 면접을 비롯해 자기소개서·이력서 컨설팅을 받으며 실전 역량을 다졌다. ‘창업 부스팅’ 과정 참가자들은 투자 강연과 함께 사업계획서 서면 평가와 멘토링을 거쳤다. 3일 간의 커리어캠프를 마무리하는 자리에서는 ‘로컬에 진심상’, ‘베스트PR상’ 등 이색적인 시상식도 함께 열려 현장 열기를 더했다.

지난 21일 인천 하버파크호텔에서 ‘로컬 파이오니어 스쿨 2025’ 커리어캠프 참가자들이 그룹 멘토링에 참여하고 있다.

우수한 성적을 낸 총 40명(현장 일경험 30명, 창업 부스팅 10명)은 ‘액션트랙’에 참여하게 된다. ‘현장 일경험’은 유명 로컬브랜드에서 일할 기회와 기업 관계자 네트워킹, 국내·외 로컬 인사이트 트립 등을 제공한다. ‘창업 부스팅’은 200만원 상당의 시제품 고도화 바우처, BI 및 CI 제작 등 아이디어 구현에 필요한 실질적인 지원을 할 계획이다.

로파스 관계자는 “지난해보다 한층 고도화된 취·창업 프로그램을 제공하기 위해 ‘커리어캠프’를 기획했다”며 “액션트랙에서도 청년 창작자들이 실전에 강한 취∙창업 역량을 쌓을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 ‘로컬 파이오니어 스쿨’은 고용노동부와 대한상공회의소가 주관하는 ‘미래내일 일경험 사업(ESG지원형)’의 핵심 프로그램이다. 어반플레이와 CJ올리브네트웍스, 오픈놀이 운영을 맡아 로컬, 디지털, IR 등 각사의 전문성을 살린 실무형 일경험을 제공하는 교육과정이다.

김수연 기자 sooya@segye.com

