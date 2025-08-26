농협경제지주, 안전한 먹거리 유통을 위한 식품안전점검 실시

식품안전솔루션 전문위탁업체인 세스코직원이 6일 농협대전공판장에서 농산물 원산지 표시·식품위생 관련법 준수 여부를 점검하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 식품안전솔루션 전문위탁업체인 세스코와 함께 6일 대전공판장에서 식품안전점검을 실시했다.

이날 점검에서는 ▲농산물 원산지 표시·식품위생 관련법 준수 여부 ▲작업장 청결상태 ▲설비, 시설관리 상황 등을 중점적으로 확인했다.

농협경제지주는 안전한 농산물 유통환경을 조성하기 위해 매년 공판장 식품안전점검을 실시하고 있다. 올해는 지난해보다 9개소 확대하여 총 15개소(경제지주 11개소 및 지역농협 4개소)를 대상으로 점검을 진행할 계획이다.

* 경제지주(11) 공판장 : 대전, 가락, 구리, 강서, 부산, 반여, 광주, 대구태평로, 북대구, 창원, 안산

** 지역농협(4) 공판장 : 수원원예, 전주원예, 정읍원예, 창원원예농협

박서홍 농업경제대표이사는 “농협공판장은 농업인이 정성껏 생산한 농산물을 소비자에게 안전하게 공급하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “앞으로도 소비자가 믿고 먹을 수 있는 먹거리를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

