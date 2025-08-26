유해란, ‘특급대회’ FM 챔피언십 2연패·시즌 첫 다승 두 마리 토끼 잡을까

올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어는 절대 강자가 없다. 2승 이상을 거둔 다승자가 단 한명도 없을 정도다. 지난해 5연승 포함 7승을 거두며 투어를 장악하던 넬리 코르다(27·미국)가 올해 단 1승도 신고하지 못하며 부진을 겪고 있기 때문이다.

유해란(24·다올금융그룹)이 28일(현지시간) 미국 매사추세츠주 노턴의 보스턴 TPC(파72·6533야드)에서 개막하는 FM 챔피언십(총상금 410만달러)에 출전해 대회 2연패와 시즌 첫 다승에 도전한다. 유해란은 지난해 신설된 이 대회 초대 챔피언에 올랐다. 당시 유해란은 1, 2라운드 선두를 달리다 3라운드에서 6타를 잃고 공동 6위로 추락했지만 최종일 8타를 줄이는 무서운 뒷심을 보이며 고진영(30·솔레어)과 연장접전 끝에 개인 통산 2승 고지에 올랐다.

유해란은 지난 5월 블랙 데저트 챔피언십에서도 통산 3승을 달성하며 시즌 초반 좋은 성적을 냈다. 하지만 이후 9개 대회서 톱10 성적이 한차례에 그칠 정도로 다소 침체에 빠졌다. 특히 6월 중순부터 흐름이 좋지 않다. 메이저 대회 KPMG 위민스 PGA 챔피언십에서 공동 61위로 저조하더니 다우 챔피언십과 메이저 에비앙 챔피언십에서는 연속 컷탈락하고 말았다. 이후 2개 대회서 23위, 7위를 기록해 샷감이 살아나는 듯 했지만 직전 대회인 CPKC 여자오픈에서 45위로 다시 주저앉았다. 최근 부진으로 CME포인트와 상금 순위는 지난해 2위, 5위에서 올해 15위, 23위(108만8324달러)에 머물고 있다. 반등이 필요한 시점인 만큼 유해란이 기분 좋은 추억이 있는 FM 챔피언십서 샷감을 회복할지 주목된다.

이번 대회는 메이저와 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십 다음으로 상금 규모 크다. 이에 따라 세계랭킹 1, 2위인 지노 티띠꾼(22·태국)과 코르다 등 톱랭커들이 총출동해 우승 트로피를 놓고 치열하게 다툴 전망이다.

최현태 선임기자 htchoi@segye.com

