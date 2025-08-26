“여기가 진짜 백화점 맞아?”…신세계 강남, 상상 초월한 ‘미식 천국’ 공개

신세계백화점 강남점이 26일 지하 1층에 1200평 규모의 프리미엄 델리 전문관을 연다.

작년 2월 '스위트 파크'와 6월 '하우스 오브 신세계', 올해 2월 '신세계 마켓'에 이어 네 번째 공간으로, 델리관 오픈으로 지난 2년간 진행된 강남점 식품관 프로젝트가 마무리됐다.

26일 유통업계에 따르면 신세계백화점 강남점 식품관 영업 면적은 6000평으로 국내 최대다.

바로 옆 센트럴시티 파미에 스테이션을 합하면 1만평 규모의 대한민국 맛집을 총망라하는 미식 공간이 마련되는 셈이다.

간편식 위주인 기존 델리 코너와 달리 프리미엄 델리 전문관에는 아시안, 한식, 양식 등 다양한 분야의 식사를 고급 레스토랑에 준하는 수준으로 선보인다.

싱가포르식 레시피의 미쉐린 빕그루망 '윈디그리노스'를 비롯해 '남스 델리'(태국) '구오만두'(중국), '교토 오니마루'(일본), '블루 버터플라이'(베트남) 등 다양한 아시안 음식이 준비됐다.

한식 장르에서는 미쉐린 1스타 레스토랑 오너쉐프인 '서연', 제주 숙성도의 덮밥브랜드 '화돈점정'이 자리한다.

제철 채소를 샐러드바처럼 구매할 수 있는 '베지 스튜디오', 포케·샐러드 전문점 '와사비 그린' 등 최신 트렌드를 반영한 메뉴도 선보인다.

'베키아에누보 가스트로' '베통 키츠네트' '고디바 크레페' 등은 이번 프리미엄 델리 전문관에 첫 매장을 연다.

이외에도 큐레이션 전문 매장으로 꾸며진 건강전문관과 전주이강주, 문배주양조원 등 양조장과 협업한 전통주 전문관도 문을 연다.

프리미엄 델리 전문관은 26∼38일 사전 개장을 거쳐 29일 정식으로 문을 연다.

최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 "신세계 강남점 식품관 완성은 8년여 간의 도전과 혁신이 만든 결과물로, 대한민국 미식 수준을 한 단계 끌어올린 상징적인 성과"라며 "앞으로도 신세계백화점은 차별화된 콘텐츠와 서비스 혁신을 이어가며 오프라인 공간만이 줄 수 있는 가치를 제시해나갈 것"이라고 말했다.

