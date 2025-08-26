위고비로 20kg 감량...이대호, 루머에 정면 반박 “진짜 비결은”

전 야구선수 이대호. 유튜브 채널 '이대호' 캡처.

전 야구선수 이대호가 위고비 다이어트 의혹에 억울함을 토로했다.

지난 25일, SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽’) 403회가 방영됐다. 이번 회차는 400회 기념 특집으로 꾸며진 가운데, ‘야구 레전드’ 이대호, 신혜정 부부가 세 번째 부부로 합류했다.

이날 이대호는 선수 시절보다 한층 날렵해진 얼굴로 눈길을 끌었다. 그는 “생각보다 아직 크다”며 “제가 다이어트를 좀 많이 했다”고 밝혔다. 이어 “하루에 한 끼만 먹고, 아침저녁으로 운동을 많이 해서 20kg을 감량했다”고 설명했다.

이대호가 '위고비' 다이어트 의혹을 해명했다. SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 방송화면 캡처.

또 비만치료제 ‘위고비’ 또한 사용했다고 한다. 이대호는 “방송이 와전된 게 있는데 제가 위고비로만 살을 뺀 줄 안다”며 “3개월 동안 술도 안 먹고 1일 1식을 하면서 뺐는데 모든 게 위고비를 통해 감량했다는 식으로 보도됐다”고 억울함을 토로했다.

앞서 이대호는 지난달 성시경의 유튜브 채널에 출연해 다이어트 사실을 고백했다. 그는 선수 시절 키 193cm에 최고 몸무게 130kg을 찍었던바. 이에 “지금 몸무게를 말씀드릴 수 없지만 20kg 정도 감량했다”고 이야기했다.

성시경은 “이대호와 ‘먹을 텐데’를 촬영할 때 진짜 정말 잘 먹어서 힘들었다”며 “위고비를 맞아서 식욕이 많이 약해진 상태인데도 안되더라”고 감탄했다. 해당 영상이 공개된 이후, 온라인상에서는 ‘이대호가 위고비로 20kg을 감량했다’는 보도가 잇따르며 화제를 모았다.

신혜정은 “남편이 위고비로 감량한 건 3kg 정도였다”며 “기사에서 위고비로 뺐다고 해서 속상해하더라”고 설명했다. 이대호는 목표 체중에 관한 질문에 “어쨌든 5kg을 더 빼고 유지하려고 생각하고 있다”고 웃어 보였다.

그러면서도 “현재 몸무게나 목표 체중은 공개할 수 없다”며 “저도 숨기고 싶은 게 있다”고 너스레를 떨었다. 그는 “살을 빼도 100kg은 넘는다”며 “많이 빠졌다고 하지만 그래도 많이 나간다, 두 자리는 절대 갈 수 없다”고 강조했다.

한편 이대호는 2001년 롯데 자이언츠 소속으로 데뷔해 한국, 일본, 미국 메이저리그까지 진출한 한국 야구계 전설이다. 그는 2009년, 첫사랑이었던 신혜정 씨와 8년간의 연애 끝에 결혼해 슬하에 1남1녀를 뒀다.

박가연 온라인 뉴스 기자 gpy19@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]