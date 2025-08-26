“올해 아기 30만 명 태어난다”… 아기 울음소리 커지는 이유 있다? [수민이가 궁금해요]

올해 건강보험 통계상 출산할 것으로 예상되는 분만 예정자가 30만명을 넘는 것으로 추정됐다. 작년보다 2만명 넘게 많다. 지난해에 이어 올해도 2년 연속 출생아 수 증가 흐름이 계속될 것이라는 전망이 나온다.

사진=게티이미지뱅크 제공

26일 국회예산정책처의 '인구·고용동향과 이슈'에 따르면 올해 분만 예정자 수는 30만4000명으로 작년 분만 예정자 수(28만3000명)보다 2만1000명 증가했다.

이는 올해 5월까지의 건강보험 임신바우처 사업 신청자를 분만 예정일을 기준으로 구분한 것이다.

올해 분만 예정자 수는 2021년(30만5000명)과 비슷한 수준으로 나타났다. 예정처 김상용 경제분석관은 이런 흐름을 토대로 "올해도 출생아 수 반등이 지속될 것"이라고 말했다. 다만 실제 최종 출생아 수와 분만 예정자 수는 차이가 있다고 덧붙였다.

특히 30대 초반이 올해 출생아 수 증가 흐름을 이끌 것으로 예측됐다. 올해 30∼34세 분만 예정자 수는 작년보다 1만1천명 증가하며 다른 연령 대비 가장 큰 증가세를 나타냈다. 이어 35∼39세가 작년보다 8000명, 25∼29세가 약 700명 늘어난 것으로 분석됐다.

통계청에 따르면 작년 출생아 수는 23만8000명으로 전년보다 8000명 늘며 2015년 이후 9년 만에 증가했다. 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 뜻하는 합계출산율 역시 지난해 0.75명으로 9년 만에 반등했다. 예정처는 지난해 자영업자보다는 직장인이 출산율 반전을 주도한 것으로 분석했다.

2025년 분만 예정자가 30만명을 넘는 것으로 추정됐다. 게티이미지뱅크 제공

지난해 직장 가입자의 합계분만율은 0.75명으로, 지역가입자 0.57명, 의료급여수급권자 0.31명보다 높은 수준이었다.

직장가입자는 전년보다 합계분만율이 0.03명 증가했지만, 지역가입자는 0.01명 증가했다. 의료급여수급권자는 0.02명 줄었다.

해마다 일·가정 양립 재정지원이 늘어도 직장인 위주의 혜택이 많아 자영업자·프리랜서 등은 소외된다는 지적도 나온다.

예정처는 "일·가정 양립을 위한 정책과 예산은 증가하고 있지만 혜택을 받는 것은 직장에 소속된 여성들 중심"이라며 "고용보험 미 적용자는 고용보험 기금의 일·가정 양립 재정사업에서 제외돼 사각지대가 발생할 수 있어 추가적인 대책이 필요하다"고 말했다.

한 병원 간호사들이 신생아들을 돌보는 모습. 뉴스1

한편 1분기 출생아 수가 6만5022명으로 3년 만에 최대를 기록했다. 출생아 수 증가율도 7.4%로 분기 기준으로는 역대 최대 증가 폭이다. 1분기 혼인 건수 역시 6년 만에 최대를 기록해 올해 출생아 수가 작년보다 늘 것이라는 기대도 커지고 있다.

출산율은 주로 30대를 중심으로 상승했다. 올 1분기 ‘연령별 출산율’(해당 연령 여자인구 1000명당 출생아 수)을 보면, 35∼39살의 출산율(52.7명)이 지난해 같은 분기에 견줘 가장 큰 폭(6.5명↑)으로 늘었다. 뒤이어 30∼34살의 올 1분기 출산율이 76.5명으로 지난해 같은 분기에서 4.2명 늘었다.

김기환 기자 kkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]