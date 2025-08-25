한울본부 '통합방호훈련' 실시, 발전소 안전 운영 '총력'

한국수력원자력 한울원자력본부는 최근 한울2발전소에서 울진군 유관기관과 함께 민·관·군·경·소방 통합방호훈련을 실시했다고 25일 밝혔다.

이번 훈련은 확고한 통합방호 대비태세를 완비하고 현장대응 위주의 작전종결 능력을 높이기 위해 마련했다.

훈련에는 한울본부 청원경찰과 특수경비대 및 자체 소방대를 포함해 160여 명이 참가했다.

이날 훈련은 테러범 침투 상황을 가정해 미상드론 대응, 화재 진압, 해양 수색과 차단 작전 등 실전에 가까운 시나리오로 진행했다.

특히 원전 주변과 해상으로 접근하는 드론 조종자를 조기에 식별·제압하는 등 초기 대응능력을 점검하는데 힘을 쏟았다.

이어 정문 돌파상황에 따른 현장통제 및 군·경 합동 대응을 통한 테러범 완전 제압으로 훈련을 마무리했다.

이세용 한울본부장은 "한울본부는 기본에 충실한 방호태세를 갖춰 안전한 발전소 운영에 최선을 다하고, 반복된 훈련을 통해 어떠한 위협에도 단호히 대응하겠다"고 강조했다.

