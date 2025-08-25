국내 최초 자율주행 대중교통 ‘판타G버스’…내달부터 운행 확대

국내 최초 자율주행 대중교통인 경기도 ‘판타G버스’의 운행 노선이 판교제2테크노밸리 2구역까지 확대된다. 판타G버스는 ‘판교에서 타는 G(경기도)버스’라는 뜻으로 2023년 7월 도입됐다.

경기도가 판교에서 운행 중인 국내 최초의 자율주행 대중교통 ‘판타G버스’. 경기도 제공

25일 경기도에 따르면 다음 달 1일부터 자율주행 시내버스 판타G버스의 운행 노선이 기존 5.9㎞에서 8.3㎞로 늘어난다.

판교제1·2테크노밸리를 잇는 7개 정류소 5.9㎞ 구간이 9월부터 2.4㎞ 연장되고 제2판교테크노밸리 2구역에 4개 정류소(판교이노베이션랩, 스마트모빌리티실증허브, 벤처타운 남문·서문)가 추가된다. 전체 정류소는 11개로 늘어나는데 대중교통 접근성이 부족한 제2판교테크노밸리 지역 근로자와 거주민들의 이동 편의가 향상될 것으로 보인다.

버스가 운행되는 지역에선 출퇴근 시간대 대중교통이 부족해 이용객들이 불편을 겪고 있다.

판타G버스는 정원 14명인 차량 2대를 무료로 운영하며 지난달까지 누적 탑승객은 6만2000명을 넘어섰다. 경기도가 차세대융합기술연구원에 위탁해 운행 중인데 평일 오전 7시30분부터 오후 7시까지 30분 간격으로 하루 24회 운행된다.

도 관계자는 “판교는 기술과 산업이 집약된 공간인 만큼 자율주행 버스가 실제 교통수단으로 자리 잡는 데 가장 적합한 무대”라며 “출퇴근길 교통 불편을 줄이고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 자율주행 대중교통 확대에 나서겠다”고 말했다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

