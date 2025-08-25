제네시스·현대차, 美 JD파워 신차 첨단기술 만족도 조사서 프리미엄·일반 브랜드 1위

제네시스 G80. 사진=제네시스 제공

현대차그룹은 제네시스가 미국의 시장조사기관 J.D.파워의 '2025 미국 기술 경험 지수 조사'(TXI)에서 전체 브랜드와 프리미엄 브랜드 부문 1위를 차지했다고 25일 밝혔다.

제네시스는 일반 브랜드와 럭셔리 브랜드를 통틀어 가장 높은 점수인 538점을 획득해 5년 연속 1위를 기록했다.

현대차는 493점으로 일반 브랜드에서 6년 연속 1위를 차지했다.

TXI 조사는 2025년형 신차를 구매한 소비자를 대상으로 차량 소유 후 90일이 지난 시점에 실시됐고 작년 3월부터 올해 2월까지 진행됐다.

자동차에 탑재된 편의성, 최신 자동화 기술, 에너지·지속가능성, 인포테인먼트·커넥티비티 등 4가지 카테고리의 40여개 기술에 대한 만족도를 평가하는 방식이다.

제네시스 GV80과 현대차 싼타페는 TXI 기술 평가 '첨단 기술 어워드'에서 최고의 기술이 적용된 차로 선정되기도 했다.

현대차그룹 관계자는 "이번 수상은 현대차그룹의 기술이 운전 경험 속에 자연스럽게 녹아들었음을 보여준다"며 "앞으로도 혁신적인 기술을 개발해 더 많은 차량에 적용함으로써 고객의 니즈를 최대한 충족시키기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]