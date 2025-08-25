“수리비 깎이고 대금도 미지급”… 정비업체 10곳 중 7곳, 보험사 갑질 호소

정비업체에서 차량 수리를 받고 있는 모습. 정비업체 10곳 중 7곳은 보험사로부터 수리비 감액을 당한 경험이 있다고 응답했다. 게티이미지뱅크

정비업체 10곳 중 7곳은 거래 보험사로부터 수리비를 깎인 경험이 있는 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회가 지난달 14일부터 30일까지 자동차 정비업체 307곳을 대상으로 실시한 ‘자동차 정비업계-보험사 간 거래현황 실태조사’ 결과, 응답 업체의 70% 이상이 “보험사로부터 수리비 감액을 당한 적이 있다”고 답했다고 25일 밝혔다.

감액 사유로는 판금·도색 작업비 불인정, 정비 항목 일부 제외, 과도한 작업시간 축소, 신차종 작업에 대한 미협의 등이 대표적으로 꼽혔다. 최근 3년간 감액 건수 비율은 삼성화재(71.2%)가 가장 높았고, 이어 DB손해보험(70.8%), 현대해상·KB손해보험(각 69.8%) 순이었다. 평균 감액 비율은 보험사별로 9.6∼10.1% 수준이었다.

같은 기간 보험사로부터 아예 대금을 받지 못한 사례도 적지 않았다. 미지급 건수는 DB손해보험이 1049건으로 가장 많았고, 삼성화재(729건), 현대해상(696건), KB손해보험(228건)이 뒤를 이었다. 미지급금 규모는 현대해상(7억5000만원), 삼성화재(6억여원), DB손해보험(3억7000만원), KB손해보험(1억9000만원) 순으로 집계됐다.

보험사와의 거래 과정에서 겪은 불공정 행위(중복 응답)도 다수 확인됐다. ▲30일을 초과한 정비비용 지연 지급 및 지연이자 미지급(66.1%) ▲작업시간·작업공정 불인정(64.5%) ▲정비비용 일방적 감액(62.9%) ▲차주 자기부담금을 정비업체가 대신 수납하도록 강요(50.2%) ▲특정 청구 프로그램 사용 강요(41.4%) 등이 대표적이다.

정비요금(시간당 공임) 산정 기준은 ‘자동차보험정비협의회 협의요금’을 따른다는 답변이 절반 이상이었으나, 여전히 27%가량은 보험사 자체 기준에 의존하는 것으로 조사됐다. 정비 완료 후 대금 정산은 ‘10일 이내’가 60% 이상으로 가장 많았지만, 계약서상 지급기일을 넘겨도 지연이자가 지급되지 않는 사례가 빈번했다.

정비업체 95.4%는 보험사와의 거래에 표준약정서가 필요하다고 응답했다. 이들은 표준약정서에 ▲수리비 삭감 내역 공개 ▲청구·지급 시기 명확화 ▲지연 시 이자 지급 ▲수리비 지불보증 등의 내용을 포함해야 한다고 요구했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]