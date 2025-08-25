건강 챙기고 추억 쌓고 ‘일석이조’… 외씨버선길 봉화 함께걷기

‘백두대간 봉자페스티벌’ 연계
경북 봉화군은 10월12일 국립백두대간수목원 일원에서 ‘외씨버선길 봉화 함께걷기’ 행사를 개최한다고 25일 밝혔다. 올해 행사는 ‘백두대간 봉자페스티벌’과 함께 열린다.
외씨버선길은 청정 지역인 봉화와 청송, 영양, 강원도 영월 등 4개 군이 모여 만든 13개 구간 총 길이 246㎞의 문화생태탐방로다. 군은 지난해부터 현지 축제와 연계해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 걷기 행사를 개최하고 있다.
참가자는 코스를 걸으며 평소에 만나기 어려운 자생식물은 물론 지역 특산물을 활용한 음식 체험과 즉석 공연, 수목원 내 호랑이 관람 등을 즐길 수 있다.
군은 외씨버선길 춘양목솔향기길 11구간 중 롱코스(14㎞), 숏코스(7.2㎞)로 나눠 300명을 선착순 모집한다. 각 코스 완주 시 참가비 1만원 중 5000원은 봉화사랑상품권으로 환급해 준다.
박현국 군수는 “아름다운 봉화 길을 걸으며 오랫동안 기억에 남을만한 추억을 만들어 가길 바란다”고 말했다.
봉화=배소영 기자 soso@segye.com
