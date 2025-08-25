제주항공 참사 ‘가짜 유족’ 의혹 제기한 틱톡커 “공익 위한 것” 무죄 주장 [사사건건]

12·29 제주항공 여객기 참사와 관련해 온라인에서 허위 사실을 유포한 남성이 법정에 섰다. 이 남성은 범죄 행위나 불법 행위로서 조건을 갖추고 있어도 실질적으로는 위법이 아니라고 인정할 만한 특별한 사유를 뜻하는 위법성 조각사유를 들어 무죄를 주장했다.

서울북부지법 형사11단독 서영효 판사는 25일 정보통신망법상 명예훼손으로 불구속기소된 김모씨에 대한 첫 공판기일을 진행했다. 김씨는 지난해 12월 발생한 제주항공 여객기 참사 유족이 ‘민주당원’이며 ‘가짜 유가족’이라는 내용의 글을 자기 틱톡 계정에 올 1월까지 올린 것으로 조사됐다. 피해자인 유족은 민주당원이 아니었던 것으로 확인됐다.

지난 2024년 12월 31일 전남 무안군 무안국제공항 제주항공 여객기 참사 현장에서 미국 국가교통안전위원회(NTSB) 관계자들을 비롯한 한미합동조사단이 기체와 로컬라이저(방위각표시시설)가 있는 둔덕 등을 살펴보고 있다. 연합뉴스

김씨는 이날 재판에서 검찰의 공소사실을 인정하면서도 무죄를 주장했다. 허위 사실로 비방할 목적이 아니었고 공익을 위한 만큼 위법성이 조각된다는 이유에서였다. 김씨 변호인은 “게시글을 올렸을 당시에는 사망자 명단에 피해자의 형 이름이 잘못 보도되는 바람에 가짜 유가족이라고 오해했다”며 “피고인은 해당 게시물 내용이 허위인 것을 알지 못했고 사고 유족이 정치적으로 이용되는 추가 피해가 있어선 안 된다는 의사, 죽 공익을 위해 게시했으므로 피고인의 무죄를 주장하고자 한다”고 밝혔다.

김씨는 평소 자신의 정치적 입장을 피력하는 틱톡 계정을 운영해 온 것으로 파악됐다. 현재는 계정이 틱톡에 의해 강제로 탈퇴 처리된 것으로 전해졌다.

한편 지난해 12월부터 올 1월까지 제주항공 사고 영상이 컴퓨터그래픽(CG)이며 유족이 배우라고 주장해 재판에 넘겨진 유튜버 2명은 모두 실형을 받았다. 부산지법 형사7단독 심학식 판사는 이달 20일 유튜버 A(60)씨와 B(71)씨에게 각각 징역 3년과 징역 1년을 선고했다. 이들은 “유족들은 세월호와 이태원 사건 때도 등장한 배우들”이라는 내용이 담긴 동영상을 100차례 올렸는데, 신고로 유튜브 계정이 폐쇄되면 새로운 채널을 개설하기도 했다.

심 판사는 “큰 피해가 발생한 안타까운 사고를 두고 자신들의 이익을 위해 온갖 억측과 음모로 점철된 거짓 영상을 제작해 불특정 다수의 사람이 볼 수 있는 채널에 게시하는 등 죄질이 좋지 않다”며 “현재까지도 자신들의 음모론을 사실이라고 주장하며 수사기관과 정부를 비난하는 태도로 일관하는 등 개전의 정도 보이지 않는다”고 양형 이유를 밝혔다.

앞서 A씨는 세월호 참사가 정부와 해양경찰청이 자행한 학살이라는 허위 사실을 유포한 혐의로 징역 1년6개월을 선고받았고 2018년 대법원에서 판결이 확정됐다.

윤준호 기자 sherpa@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]