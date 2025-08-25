한국공항공사, 국내 내륙노선 활성화 나서

한국공항공사가 국내 내륙노선의 활성화에 나섰다.



한국공항공사는 9월 30일까지 네이버와 국내 내륙노선 활성화를 위해 국내선 항공권 구매 고객에게 네이버페이 포인트를 제공하는 프로모션을 함께 진행한다고 25일 밝혔다.

네이버 페이는 네이버ID로 다양한 가맹점에서 편리하게 쇼핑하고 결제할 수 있는 서비스다.

이번 프로모션은 김포공항에서 출발하는 김해,광주,울산,여수,포항경주,사천 노선을 네이버 항공권 서비스를 통해 예약하고 9월 중 탑승한 고객에게 1인당 편도 2000원, 왕복 최대 4000원의 네이버페이 포인트를 제공한다.

네이버에서는 항공권 결제확정 정보를 기준으로 실제 탑승이 완료된 고객에게 포인트를 10월 24일 일괄 지급한다. 공사는 프로모션을 위해 총 3000만원을 지원한다.

포인트는 결제수단과 항공사 제한없이 제공되며, 자세한 내용은 네이버 항공권에서 확인할 수 있다.

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은“이번 프로모션이 지역관광 활성화와 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

박연직 선임기자 repo21@segye.com

