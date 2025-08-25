‘티니핑’도 구해줬는데…손예진이 아역 홀대? “억울해”

영화 ‘어쩔수가없다’로 복귀한 배우 손예진. 뉴시스

배우 손예진의 ‘아역 홀대’ 논란이 불거지자 해당 아역배우의 어머니가 직접 해명을 나서 눈길을 끌었다.

동료배우 이병헌이 영화 ‘어쩔수가없다’ 제작보고회에서 ‘모성’에 대해 진지한 답변을 한 손예진을 향해 분위기를 풀고자 “아역 질문에 대답 한 번을 안 하던데”라고 던진 가벼운 말 한마디에 인성 논란이 불거졌다.

이에 지난 24일 ‘어쩔수가 없다’에서 호흡을 맞춘 아역배우 최소율 어머니는 SNS를 통해 “(이병헌이)장난식으로 얘기한 재미있는 에피소드였을 뿐”이라며 “억울하고 당황스러운 부분이 있었지만 팩트는 다정했다는 것”이라고 설명했다.

배우 손예진이 ‘아역 홀대’ 논란에 휩싸였다. 손예진 SNS 캡처

최소율의 어머니가 운영하는 최소율의 SNS 계정에는 손예진이 구하기 힘든 장난감을 최소율을 위해 준비했다는 미담도 올라와 있어 시선을 끌었다. 그는 “산타도 못 구하는 오로라핑. 손예진 배우님이 선물로 구해주심. 감사해요. 최고의 크리스마스 선물이구나”라며 손예진에게 고마움을 전했다.

더불어 “손배우님께 번호 따인 썰 푼다”라며 친분을 과시하는가 하면, 손예진의 인스타그램에 “보고 싶어요”, “화이팅” 등의 응원의 글을 남기며 좋은 관계를 이어온 것으로 보인다.

앞서 손예진은 지난 19일 열린 ‘어쩔수가없다’ 제작보고회에서 출산 후 복귀 소감을 전하는 과정에서 “실제 엄마가 돼 보니, 캐릭터 표현에 큰 도움이 됐다”고 답변했고, 이병헌이 이에 “내가 촬영장에서 본 모습과는 다르다”고 답해 의문을 안겼다.

손예진이 영화 ‘어쩔수가없다’에서 호흡을 맞춘 아역배우 최소율에게 티니핑 장난감을 선물했다. 최소율 SNS 캡처

이병헌은 “딸로 나오는 아역배우가 질문이 많아 난 대답을 계속 해주다가 정신을 못 차린 채 촬영에 들어가곤 했다. 그런데 손예진 배우는 한 번도 대답을 안 하더라. 그래서 ‘대답 좀 해줘’라고 했더니 ‘선배님이 맡아서 해주세요’라더라. 그런데 이런 이야기를 들으니깐 ‘그때 마음은 그랬구나’ 싶다”고 폭로해 현장에 웃음을 더했다.

당황한 손예진이 “호기심이 많아서 질문이 많았는데, 감정적인 대사가 많고 감독님의 디렉팅을 소화해야 해서 내 일에 집중해야 했다”고 솔직하게 설명했다.

하지만 이후 온라인상에서 “왠만하면 아역 질문에 대답하지 않나”, “가식 아닌가” 등의 부정적인 여론에 휩싸이면서 인성 논란으로 이어졌다. 악성 댓글이 많아지자, 최소율의 어머니가 나서서 해명한 것으로 보인다.

