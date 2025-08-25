“10년 전 물건이 다시 뜬다”…2030대가 열광하는 ‘레트로템’의 정체

한동안 자취를 감췄던 유선 이어폰이 다시 주목받고 있다. 충전이 필요 없고 가벼워 착용감이 뛰어나다는 실용적 장점에 더해 복고풍 감성과 어우러진 ‘힙한 액세서리’로 떠오르며 10~20대 사이에서 인기를 끌고 있다.

25일 IT업계에 따르면 유선 이어폰이 음향 시장의 중심에서 밀려난 시점은 2016년 애플이 무선 이어폰 ‘에어팟’을 출시한 때부터다.

이후 삼성전자, LG전자 등 주요 기업들이 잇달아 무선 이어폰 시장에 진입했다. 빠른 기술 발전에 힘입어 무선 기기는 편리성과 휴대성을 앞세워 주류로 자리 잡았다.

스마트폰 제조사들이 3.5mm 이어폰 단자를 없애면서 유선 이어폰은 시장에서 설 자리를 잃는 듯 보였다.

◆무선의 시대, 왜 다시 유선일까?

최근 들어 분위기가 바뀌고 있다. 지난 20일 블랙핑크 제니는 바르셀로나 공연 후 자신의 SNS에 유선 이어폰을 착용한 사진을 올려 화제를 모았다. 공항 출국길에서도 유선 이어폰을 착용한 모습이 포착된 바 있다.

같은 그룹의 로제는 “줄이 달린 클래식한 이어폰을 선호한다”며 직접 가방 속 유선 이어폰을 꺼내 보이기도 했다.

배우 한소희, 문가영, 가수 이효리 등도 유선 이어폰을 착용한 채 외출한 모습이 종종 목격되고 있다.

길게 늘어진 이어폰 줄이 액세서리처럼 연출되며, 복고풍 감성과 결합해 하나의 스타일링 요소로 자리 잡고 있는 것이다.

이 같은 흐름은 하이엔드 브랜드로도 확산되고 있다. 샤넬은 지난해 시계, 목걸이, 이어폰을 결합한 ‘샤넬 프리미에르 사운드 워치’를 선보였다.

가격은 약 2030만원에 이르지만, 기술과 패션을 융합한 상징적 제품으로 주목받았다. 유선 이어폰을 감각적인 럭셔리 아이템으로 끌어올린 사례로 평가된다.

◆전문가들 “단순 음향기기? 이제는 Z세대의 ‘정체성’”

전문가들은 유선 이어폰의 부활을 단순한 기술 회귀로 보지 않는다. 오히려 새로운 세대의 정체성과 취향이 반영된 소비 문화의 변화라는 분석이다.

한 소비문화 전문가는 “Z세대와 알파세대는 과거 세대의 상징이던 오브제를 ‘뉴레트로’ 감성으로 재해석해 자기 표현의 수단으로 활용하고 있습다”며 “길게 늘어진 이어폰 줄은 이제 단순한 기능이 아닌 스타일링 요소다. 액세서리처럼 보이는 실루엣 덕분에 목걸이, 헤어 포인트처럼 시각적 임팩트를 준다”고 설명했다.

이어 “무선 이어폰이 기술 진보의 상징이었다면, 유선 이어폰은 지금 세대가 원하는 ‘선택적 불편함’과 ‘낭만적 아날로그’를 상징한다”며 “소비 트렌드가 단순한 편리함보다 정체성 표현에 더 무게를 두고 있다는 방증”이라고 덧붙였다.

아울러 “충전에서 자유롭고 연결 오류가 적다는 점에서 유선 이어폰은 오히려 ‘완성된 기술’”이라며 “첨단 기술이 일상화될수록 오히려 원초적 기술의 가치가 재조명되는 역설적 현상이 벌어지고 있다”고 강조했다.

그러면서 “유선 이어폰은 이제 단순한 음향기기를 넘어, 실용성과 개성을 동시에 만족시키는 트렌디한 아이템으로 다시 태어나고 있다”며 “젊은 세대의 손끝에서 이어폰 줄은 또 다른 ‘힙함의 언어’가 되고 있다”고 전했다.

