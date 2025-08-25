'케데헌' OST, 美 '빌보드 200' 4주 연속 2위…'골든'은 '핫100' 1위 탈환 예고

K-팝 아이돌·한국의 전통 문화에 대한 높은 이해도와 함께 작품의 완성도로 호평을 받고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)'가 신드롬을 일으키고 있는 가운데, OST도 미국 빌보드 차트에서 인기가 식지 않고 있다.

24일(이하 현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 30일자 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 톱10 예고 기사에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' OST는 지난 주와 같은 순위이자 해당 차트 자체 최고 순위인 2위를 유지했다.

'빌보드 200'에 8위로 데뷔한 이 앨범은 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위 2위 그리고 이번 주에도 2위를 기록했다. 4주 연속 2위이자 비연속으로 총 5주간 이 순위를 차지했다.

자체 주간 판매 유닛량은 지난 주보다 또 3% 늘어 10만8000장으로 가장 많다. '케이팝 데몬 헌터스'는 '빌보드 200' 톱10에 데뷔한 이후 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9주차에 걸쳐 판매량이 계속 증가하고 있다. 누적 판매량은 74만7000장에 달한다.

10위권에서 9주를 보낸 '케이팝 데몬 헌터스' 이전 사운드트랙은 2015년 '그레이의 50가지 그림자'다. 14주 동안 10위권에 머물렀다.

또한 '케이팝 데몬 헌터스' 이전 1위를 달성하지 못한 채 2위를 5주 이상 지킨 사운드트랙은 1994년 '포레스트 검프'였다. 이 사운드트랙은 5주 연속 2위를 차지했다.

'K팝 데몬 헌터스'의 주간 판매 유닛량은 다음 주 차트에서 더 높아질 가능성이 크다. 넷플릭스가 극장에서 싱어롱 이벤트를 통해 예정하고 있기 때문이다. 다음 주엔 K팝 대세 그룹 '스트레이 키즈'의 정규 4집 '카르마'와 '빌보드 200' 1위 다툼을 할 가능성도 생긴다.

'케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'은 이번 주 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 1위 탈환이 유력하다. 그럴 경우 이 차트에서 총 2주 정상에 오르게 된다. '핫100' 톱10 순위는 25일 공개된다.

한편 미국 컨트리 스타 모건 월렌의 '아임 더 프로블럼(I'm the Problem)'은 이번 주에도 빌보드 200 1위를 지키며, 해당 차트 12주 연속 정상에 올랐다.

