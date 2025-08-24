BTS는 힐링중…제이홉, 美 해변서 멤버들과 여유로운 완전체 인증샷

제이홉 인스타그램

방탄소년단(BTS) 제이홉(j-hope)이 멤버들과 미국 해변에서 여유롭게 휴식을 취하는 모습을 공개했다.

제이홉은 지난 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "BTS!!"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진에서 제이홉은 해변 모래사장 위에서 민소매 티셔츠에 선글라스를 착용하고 지는 석양을 조명 삼아 자신의 얼굴을 담았다.

또 다른 사진에는 편안한 복장을 한 방탄소년단 전 멤버들이 다 같이 모래사장 위에 나란히 서서 여유로운 표정을 짓는 모습이 담겼다.

이외에도 제이홉은 멤버들이 노래하는 영상과 멤버들 각자의 자연스러운 모습이 담긴 사진을 올렸다.

이처럼 오랫만에 보는 방탄소년단 완전체의 모습에 팬들은 "고마워 제이홉" "이 게시물 하나로 기분이 좋아졌어" "멤버들의 행복한 모습 보기 좋다" 등의 반응을 보였다.

한편, 방탄소년단은 지난 6월부로 멤버 전원이 군복무를 마치며 '군필돌'이 됐다.

팬덤 아미(ARMY)의 뜨거운 환호 속에 민간인으로 돌아온 방탄소년단은 오는 2026년 봄 완전체로 컴백하며 월드 투어도 예정돼 있다.

