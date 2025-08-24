특검, 25일 김건희·건진법사 동시 재소환… ‘통일교 청탁’ 대질신문 가능성

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨와 건진법사 전성배씨가 25일 김건희 특별검사팀(특검 민중기)에 나란히 출석한다. 구속 상태로 조사받는 두 사람의 진술이 엇갈릴 경우 대질신문 가능성이 거론된다. 검찰이 전씨 자택에서 발견된 ‘관봉권 띠지 분실 사건’과 관련해 강제 수사에 착수하고, 김씨의 허위경력 기재 의혹 재수사 여부를 검토하는 등 관련 수사도 이어지고 있다.

24일 법조계에 따르면 김씨는 25일 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 특검 사무실에 출석해 조사를 받을 예정이다. 김씨는 23일 예정됐던 특검 조사에 건강상 이유로 불출석했다. 김씨는 주말 동안 구치소에서 외부 접견도 하지 않은 것으로 전해졌다.

특검은 이번 조사에서 건진법사 통일교 청탁 의혹을 집중적으로 캐물을 계획이다. 특검은 김씨의 구속기간이 만료되는 31일 전까지 추가 조사를 마친 뒤 기소 여부를 결정할 방침이다.

전씨도 같은 날 특검에 출석해 구속 후 첫 피의자 조사를 받는다. 전씨도 22일 예정됐던 첫 조사에 건강상 이유로 불출석했다.

두 사람의 진술이 충돌하거나 전씨가 기존 진술을 번복해 혐의를 일부 시인할 경우 대질신문이 이뤄질 가능성이 있다. 김씨가 앞선 4차례 특검 조사에서 대부분 진술거부권을 행사한 점을 고려하면, 대질신문이 이뤄질 가능성은 높지 않다는 관측도 나온다. 양측 진술이 동일하거나 상충하지 않을 경우 대질신문을 통한 실익이 적기 때문이다.

검찰은 건진법사 사건과 관련한 수사에 본격 착수했다. 대검찰청 조사팀은 22일 건진법사 의혹 사건 수사 과정에서 돈다발 띠지를 잃어버린 서울남부지검 수사관 2명의 집과 사무실을 압수수색해 관련 자료를 확보했다. 이들을 입건하고 정식 수사에 착수한 지 하루 만이다.

남부지검은 지난해 12월 전씨 자택에서 1억6500만원 상당의 현금 다발을 확보했는데, 이 중 5000만원 상당이 관봉권으로 확인됐다. 그러나 검찰은 해당 현금의 출처를 파악하지 못한 채 특검에 사건을 넘겼다. 남부지검 직원이 현금을 세는 과정에서 검수 날짜, 담당자, 부서 등의 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실했다는 이유에서다.

이 사실이 알려지자 정성호 법무부 장관은 19일 “진상 파악과 책임소재 규명을 위한 감찰 등 필요한 모든 조치를 취하라”고 지시했다. 이후 대검은 김윤용 감찰3과장을 팀장으로 한 조사팀을 꾸려 감찰에 나섰다. 조사팀은 압수수색으로 확보한 자료를 토대로 띠지 폐기 과정에서 윗선 개입 여부, 사후 대응 과정과 내부 보고 누락 등에 대해 면밀히 들여다 볼 예정이다.

김씨의 허위경력 기재 의혹 관련 재수사 가능성도 고개를 든다. 서울중앙지검 형사7부(부장검사 권성희)는 19일 허위경력을 이용한 교원임용 의혹과 관련한 김씨의 업무방해 및 상습 사기 혐의에 대해 공소시효(7년) 완성, 범죄 혐의 불성립 등 이유로 불기소 처분을 내렸다. 고발인인 사법정의바로세우기시민행동이 21일 항고하면서 서울고검은 22일 해당 사건을 형사부에 배당하고 재수사에 착수할지 여부를 저울질 중이다.

박아름 기자 beautypark@segye.com

