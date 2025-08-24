운전자 없이 고속도로 진입한 자동차…원인은?

사진=충남 논산소방서 제공

주유 도중 기어를 중립에 둔 승용차가 탑승자 없이 휴게소를 벗어나 내리막길 아래 고속도로에 진입하면서 차량 5대가 부딪히는 연쇄 추돌사고를 일으켰다.

이 사고로 차량 5대가 추돌했다. 다행히 크게 다친 사람은 없는 것으로 전해졌다.

24일 충남소방본부와 고속도로순찰대에 따르면 전날 오후 9시 12분쯤 충남 논산시 벌곡면 호남고속도로 대전방향 벌곡휴게소 인근에서 차량 5대가 추돌했다.

이 사고로 6명이 다쳐(경상) 병원 치료를 받고 있다.

사고는 모닝 승용차가 휴게소 주유소에서 기름을 넣기 위해 정차한 후 발생했다.

운전자가 변속 기어를 파킹(P)이 아닌 중립에 놓고 차를 세워둔 채 화장실에 갔고, 그 사이 경사진 도로를 굴러 내려온 승용차가 휴게소 출구를 벗어나 고속도로 안으로 진입했다.

고속도로에 들어온 모닝을 달리던 승용차 한 대가 먼저 추돌했고, 뒤따르던 차량 3대도 사고 차량을 피하지 못하고 추돌했다.

경찰은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

