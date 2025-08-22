조국·윤미향 사면 여파에…李대통령 지지율 56%, 2주 연속 하락

이재명 대통령의 국정 지지율이 56%라는 여론조사 결과가 22일 나왔다. 2주 연속 하락한 가운데 조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등에 대한 8·15 광복절 특별사면이 영향을 끼쳤다는 분석이 나온다.

한국갤럽이 지난 19∼21일 전국 만 18세 이상 1004명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 대한 평가를 물은 결과 56%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 지난주와 비교하면 3%포인트가 떨어졌다.

반대로 ‘잘못하고 있다’는 응답은 35%로, 직전 조사보다 5%포인트 상승했다. ‘의견 유보’는 9%로 집계됐다.

이 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 ‘경제·민생’이 15%로 가장 큰 비중을 차지했고, 부정 평가의 가장 주된 이유로는 ‘특별사면’(21%)이 꼽혔다. 특히 광복절 특사로 출소한 조 전 대표가 정치 행보를 재개한 가운데 여당 내에서는 이 대통령 지지율 하락에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다.

지난달 중순 64%였던 이 대통령의 국정수행 지지율은 지난주 59%, 이번 주 56%로 하락했다.

정당 지지도는 더불어민주당과 국민의힘이 각각 44%, 25%를 기록했다. 조국혁신당은 4%, 개혁신당과 기본소득당은 각각 3%, 1%로 나타났다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 13.4%다.

