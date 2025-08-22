우원식, 中 전승절 참석… 李대통령은 불참할 듯

우원식 국회의장이 다음달 3일 중국 베이징 천안문광장에서 열리는 전승절(항일 전쟁 및 반(反)파시스트 전쟁 승리 대회) 행사에 참석한다. 국가 의전 서열 2위인 우 의장이 전승절에 참석하면서 이재명 대통령은 불참할 것으로 보인다.

우원식 국회의장이 20일 오후 서울 여의도 국회의장 집무실에서 다이빙 주한중국대사를 접견하고 있다. 뉴스1

국회의장실은 22일 “우 의장이 중국 베이징에서 개최되는 전승절 행사에 참석한다”면서 “중국 정부가 우 의장을 80주년 전승절 행사에 공식 초청한 데 대해 이같이 결정했다”고 밝혔다.

이번 방중에는 박지원·김태년·박정·홍기원 의원, 국민의힘 김성원 의원, 조국혁신당 김준형 의원, 조오섭 국회의장비서실장 등이 전체 일정에 동행한다. 의장실은 방중단 구성에 대해 “국회 한중의원연맹을 주축으로 한중관계에 대한 이해도가 높다”고 설명했다.

우 의장은 지난 20일 다이빙 주한 중국대사를 접견한 뒤 중국 정부에서 전승절 초청 의사를 전달받았다. 우 의장은 지난 2월 하얼빈 동계아시안게임 개막식 참석차 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 면담하기도 했다.

유지혜 기자 keep@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]