바람막이 입고 ‘흠뻑쇼’ 보던 여성 5명…근무 중 사라진 경찰들이었다

가수 싸이의 콘서트 ‘흠뻑쇼’를 둘러싸고 공무원들의 부적절한 행위가 잇따라 적발돼 논란이 일고 있다. 부산에서는 근무 중이던 경찰관들이 공연을 무단 관람하다 적발됐고, 인천에서는 소방관이 대량의 티켓을 수수한 혐의로 고발당했다.

가수 싸이 콘서트 ‘흠뻑쇼’ 모습. SBS 보도화면 캡처

22일 부산경찰청 등에 따르면 근무 중 공연 관람한 여성 경찰관 5명에 대해 내부 감찰 조사를 벌이고 있다.

해당 경찰관들은 지난 15~16일 흠뻑쇼가 진행된 부산 아시아드보조경기장 주변 교통정리를 위해 현장에 투입됐다. 이들은 근무복 위에 외투를 걸치고 입장권 없이 공연을 관람하다 공연 관계자에게 적발된 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “휴게시간 중 화장실에 다녀오면서 본 것”이라며 “(일부 언론에서 보도된) 근무복을 가리기 위해 바람막이를 입었다는 내용은 사실과 다르다”고 전했다.

경찰은 해당 경찰관들을 상대로 정확한 경위를 파악 중이다. 아직 이들에 대한 정직 처분 등은 내려지지 않은 상태다. 무단 관람의 경우 사기죄로도 처벌받을 수 있다.

앞서 싸이의 콘서트 티켓 80장을 공연기획사로부터 수수한 의혹으로 현직 소방관이 고발당하기도 했다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 청탁금지법 위반 혐의로 고발된 인천 서부소방서 소속 A 소방경을 수사 중이라고 전날 밝혔다. A 소방경은 지난 6월 인천시 서구 아시아드경기장에서 열린 싸이 흠뻑쇼 입장권 80장을 공연기획사로부터 받은 의혹을 받는다.

기획사 측은 소방공무원 가족 초청 명목으로 입장권을 전달했으나 A 소방경은 이 사실을 따로 기관장에게 보고하지 않은 것으로 알려졌다.

인천소방본부는 지난달 A 소방경의 청탁금지법 위반 정황을 인지한 뒤 그를 직위해제하고 경찰에 고발했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

