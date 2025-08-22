"한 번만 봐달라" 담배꽁초 버린 60대… 신원조회 해보니 170억 사기 수배자

170억원 규모 가상자산 사기 범행 후 약 5년간 도피 행각을 이어온 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 서울 시내에서 꽁초를 투기하다 순찰 중이던 경찰에 단속됐다가 신분이 발각됐다.
서울경찰청 기동순찰대는 20일 오전 11시30분쯤 신림역 일대에서 관계성 범죄·이상동기 등 강력범죄 예방 순찰 중 가상자산 다중피해사기 수배자 A(60)씨를 검거했다고 22일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 2018년부터 2019년까지 특정 가상자산을 구매하면 막대한 수익을 얻을 수 있다고 속여 피해자 약 1300여명으로부터 총 177억원 상당을 빼돌린 혐의로 체포영장이 발부된 상태였다. 2020년부터 도피해오던 터였다.
A씨는 꽁초를 무단으로 버리다 경찰에 적발됐다. ‘한 번만 봐달라’며 택시 탑승을 시도하는 등 수상한 거동을 보이자 경찰이 제지 후 신분증 제시를 요구했다고 한다. A씨는 ‘봐달라, 돈을 주겠다’며 휴대전화로 통화하는 척 하는 등 계속 시간을 끌며 현장을 벗어나려고 시도했다. 실랑이 끝에 신분 확인을 거쳐 수배 사실을 확인한 경찰은 A씨를 검거한 뒤 서울남부지검에 신병을 인계했다.
경찰 관계자는 “기동순찰대는 다중밀집장소 등 범죄 취약지에서 세밀한 도보순찰과 거동수상자 검문을 통해 범죄심리를 사전에 차단하고 수배자를 검거했다”며 “앞으로도 관계성 범죄, 이상동기 범죄 등 강력범죄 발생이 우려되는 지역을 중심으로 예방순찰을 강화하고, 시민 체감 안전도를 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
