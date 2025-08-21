70여일 앞 다가온 APEC 정상회의, 회의장·만찬장 등 공정률 63%, 오는 9월 중 인프라 완벽준비 [르포]

“이제 기반 시설 준비는 마무리 단계이고, 세부 프로그램도 준비를 마치고 있다. 성공적인 행사 운영으로 역사에 두고두고 길이남는 경북 경주 APEC이 되도록 최선을 다하겠습니다.”

10월 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC, 에이펙) 정상회의를 약 70일 앞둔 21일.

김학홍 경북도 행정부지사가 21일 APEC 정상회의 준비 상황을 브리핑하고 있다.

경북도는 이날 주요 언론인 100여 명을 아시아태평양경제협력체(APEC) 준비 현장으로 초청한 가운데 APEC 정상회의 준비 상황 설명회를 가졌다.

이번 설명회는 성공적인 APEC의 개최 분위기를 조성하고, 언론인들이 APEC 준비 상황을 직접 확인함으로써, 행사에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.

이날 행사는 경주 힐튼호텔에서 준비 상황 브리핑을 시작으로 정상회의장으로 사용되는 경주화백컨벤션센터(HICO), 국내외 홍보를 위한 국제미디어센터, 국립경주박물관에 건립 중인 만찬장, 세일즈 경북 무대를 만들어 줄 경제 전시장, 정상급 숙소인 PRS 방문 등의 순으로 진행됐다.

김학홍 경북도 행정부지사는 브리핑을 통해 기반 시설, 문화 프로그램, 경제 전시장 및 경제 행사, 숙박시설, 수송･교통･의료에 대한 준비 상황을 상세히 설명 했다.

주낙영 경주시장이 21일 APEC 정상회의 준비 상황을 브리핑하고 있다.

△차질 없이 진행 중인 주요 기반 시설(인프라)

경북도는 정상회의장, 미디어센터, 만찬장 등 주요 기반 시설이 공정에 따라 순조롭게 진행되고 있으며, 오는 9월 중 모든 시설을 완공하고, 한 달여간 예행연습을 실시할 예정이라고 밝혔다.

경주화백컨벤션센터에 조성 중인 정상회의장은 현재 공정률 63%로, APEC 정상회의 진행에 적합하도록 전면 리모델링중이다.

종이 없는 회의를 지향하는 APEC 정신에 따라 첨단 LED 영상, 빔 프로젝트, 음향 장비 등의 설치를 통해 품격 있는 회의 공간으로 탈바꿈할 예정이다.

김상철 경북도 APEC 준비지원단장이 21일 정상회의가 열릴 경주화백컨벤션센터에서 브리핑을 하고 있다.

경주화백컨벤션센터 야외부지에 조성 중인 국제미디어센터는 현재 공정률 74%로, 국내외 언론인에게 대한민국과 경주의 모습이 전 세계로 전해지는 만큼, 최상의 서비스 제공으로 세계 언론인들에게 감동을 주고, 대한민국을 세계에 알릴 수 있는 홍보의 장으로 활용된다.

정상회의장과 국제미디어센터에는 가장 빠르고 보안이 강화된 최첨단 무선 와이파이(wifi-7) 환경을 제공해 인터넷 강국인 우리나라의 위상을 드높인다.

국립경주박물관 마당에 조성되는 만찬장은 현재 공정률 63%로, 성덕대왕 신종과 함께 미디어 아트와 K-POP 공연 등을 통해 대한민국 문화의 힘을 보여 줄 수 있는 공간으로 꾸민다.

경북 경주만의 한국적 미를 살려, 세계 정상들과 전 세계인들에게 한국문화의 진수를 선보일 계획이다.

국제미디어센터 전경.

경북도는 신라 천년의 역사와 문화유산이 APEC 경주 유치의 계기가 된 만큼, 한류의 원천인 경북과 경주의 문화 프로그램을 통해 세계의 이목을 집중시킬 계획이다.

우선 경북도 주관으로 한복패션쇼, 보문멀티미디어쇼, K-POP 공연 등3대 빅이벤트 준비하고 있다.

한복패션쇼는 한복을 중심으로 한식･한옥･한지･한글 등 5韓 전통문화를 융합한 스토리텔링 패션쇼로, 5韓 체험과 전시 프로그램으로 구성된다.

보문멀티미디어쇼는 미디어아트, 레이저, 드론 융복합 콘테츠 멀티미디어 경관쇼로 나이트 워크 기반 체험과 옴니버스형 미디어콘텐츠로 구성된다.

K-POP 공연은 우리 문화의 대외적 영향력과 국가 위상을 드높이기 위해 전 세계 파급력이 큰 K-POP 아티스트와 APEC 회원국 여성 음악인 공연으로 구성된다.

또한, 우리나라 전통문화의 아름다움을 보여 주기 위해 하외별신굿탈놀이를 등 17개 광역 대표와 경상북도 지정 무형유산 초청 공연도 계획중이다.

경북도는 3대 빅이벤트와 전통문화 공연을 통해 잊을 수 없는 감동을 선사하고, 5韓의 중심지 경북, 경주를 다시 찾는 장소로 만들어, 경주 보문단지로부터 제2의 한류를 일으킨다는 계획이다.

경주 소노캄측이 마련한 PRS 모습. 경주보문호수를 낀 뷰가 눈에 띈다.

△APEC을 역대 최대 세일즈 장으로 활용

엑스포공원 광장에 경제 전시장의 현재 공정률은 75%로, 5개 콘텐츠(대한민국 산업역사관, 첨단미래산업관, 경북강소기업관, 5韓하우스)로 구성한다.

도내 첨단산업 관련 26개 기업의 기술과 상품을 선보일 예정이이다.

국내 대표 대기업 4곳이 참여하는 K-테크 쇼케이스를 통해 국내외 기술 기업들의 신기술･제품 발표 등 대한민국의 경제를 세계에 알릴 예정이다.

경제 전시장 내에서 기업설명회와 상담회를 개최하고, 기업인을 위한 K-라운지에서 투자유치 업무협약을 진행함으로써 K-테크 쇼케이스에 참여한 기업들이 실질적 성과를 창출할 수 있도록 할 방침이다.

또한, 수출상담회, 계약체결식 등으로 구성되는 ‘한-APEC 비즈니스 파트너십’, 투자 환경 설명회, 1:1 투자 상담, 경북 주요 산업 소개 등으로 구성되는 ‘경북 투자포럼’ 등 APEC 연계 투자 행사를 개최하고, 대한민국 산업화 시찰 프로그램 운영을 통해 세일즈 경북의 장으로 만들어 나갈 예정이다.

경북도는 글로벌 기업인들의 이번 방문이 일회성에 그치지 않고 대한민국 기업의 세계 진출 발판을 마련하고, 지역산업 대전환의 마중물이 되도록 한다는 계획이다.

경주 소노캄 외부 전경.

△세계적 수준의 숙박시설 마련

35개의 PRS(정상급 숙소)의 현재 공정률은 85%로, 9월 중에는 모든 PRS 시설의 개보수가 완료될 예정이다.

정상급 숙소 PRS의 경우 도지사를 위원장으로 숙박업계 대표, 분야별 전문가 등으로 구성된 PRS위원회를 구성해 표준모델을 마련했다.

정부와 도, 경주시의 마중물 지원과 숙박업소들의 자발적 참여로 리모델링 공사가 착착 진행되고 있다.

정상회의 기간 중 일일 최대 숙박 인원은 7700여 명으로 예상돼, 경주시의 모든 숙박시설 1만6838실을 전수 조사 후, 외교부 등과 현장점검으로 대표단을 수용할 객실 7700실을 확보했다.

APEC준비지원단은 민간 전문가와 협업을 통해 전체 숙소에 대한 현장실사와 진단을 하고, 노후화되고 서비스가 미비한 숙박시설에 대해 개선해 나갈 예정이다.

노후 객실에 대해서는 벽지와 장판 교체 등 실내장식과 소화기 배치, 완강기 교체 등 안전시설 개선을 돕고, 숙박 편의물품(어메니티) 등 우수품질의 물품을 지원할 예정이다.

또한, 인력과 세탁 서비스, 맞춤밥상(케이터링) 지원을 통해 경주를 찾는 대표단이 쾌적한 환경에서 지낼 수 있도록 하고, 롯데호텔 등과 협력을 통해 서비스 직원 교육 등으로 세계적 수준의 숙박 서비스를 지원한다는 계획이다.

APEC 정상회의 만찬장이 열릴 경주박물관 모습. 마무리 공사가 한창이다.

△편안한 수송･교통, 안전한 의료 서비스로 완벽한 환경 조성

수송･교통 부문에서는 김해공항과 경주역을 수송 거점으로 지정된다. 참가자 숙소와 수송 거점 간 27개 노선에 1시간 간격의 셔틀버스를 운행하고, 관내에서는 30분 단위로 셔틀버스를 운행함으로써 참가자들의 이동 편의를 지원할 예정이다.

또한, 서울-경주 간 KTX, SRT 증설, 인천-김해공항 간 내항기 증편을 통해 참가자들이 빠르고 안전하게 이동할 수 있도록 준비하고 있다.

주요 진입도로와 노후도로 정비, 다차로 요금소(톨게이트) 설치 등으로 도로 환경을 개선하고, 2곳의 환승주차장 운영과 차량2부제 자율 실시 등으로 정상회의 기간 내 교통 혼잡을 최소화할 예정이다.

의료 부문에서는 지난 5월, 24개 협력병원과 업무협약을 체결해 긴밀한 협력체계를 구축하고, 심장, 뇌혈관, 중증외상 분야의 전담 의료진 7명을 구성했다.

지난 7월에는 경북대학교병원을 APEC 의료지원 핵심 파트너 수탁기관으로 지정하고, 150병상을 확보했다.

또한, 동국대학교경주병원에는 총사업비 92억 원으로 응급의료센터 확장과 APEC 전용 병동 조성 공사를 실시한다.

응급실 병상은 기존 20개에서 28개로 확대되고, 신관 7층에는 18개 병상의 APEC 전용 병동을 신설하며, 인공심폐순환기(ECMO) 등 총 14종의 첨단 의료 장비도 추가 도입될 예정이다.

정상회의 동안에는 보문단지 내 3곳에서 현장진료소를 운영하고, 현장진료소 운영 의료봉사 지원자 511명(의사 32, 간호사 479)의 도움으로 빈틈없는 의료 대응체계를 갖췄다.

또한, 정상 숙소, 회의장 등에 구급 차량 50대를 배치하고, 이송 시간이 50% 단축되는 긴급차량 우선 신호시스템을 구축한다. 의료 헬기 2대, 예비 헬기 3대를 배치해 응급 상황에도 대처할 계획이다.

오는 9월 APEC 정상과 대표단의 생명과 안전을 지킬 수 있도록 실전과 같은 응급 의료 대응 훈련을 실시 할 방침이다.

주낙영 경주시장은 “APEC 준비를 위해 경주시민은 누구보다 뜨거운 여름을 보내고 있다. 친절･미소･청결로 대표되는 K-MISO CITY 프로젝트를 통해 경주를 글로벌 10대 관광지로 만들겠다”고 말했다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “이제 기반 시설 준비는 마무리 단계이고, 세부 프로그램도 준비를 마치고 있다. 실제 행사를 치른다는 자세로 꼼꼼하게 준비에 임하겠다”며 “성공적인 행사 운영으로 역사에 두고두고 기억되는 경주 APEC이 되도록 최선을 다해 준비하겠다”고 밝혔다.

경주=글·사진 이영균 기자 lyg0203@segye.com

