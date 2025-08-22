글로벌 유행 ‘파이버맥싱’ 뭐길래…서울우유, ‘듀오안 2종’ 리뉴얼 출시

서울우유협동조합은 대표 발효유 제품 ‘듀오안 2종’의 기능성을 한층 강화해 더욱 건강한 맛으로 리뉴얼 출시한다고 22일 밝혔다.

서울우유협동조합 ‘듀오안 2종’. 서울우유 제공

2019년 6월 첫 선을 보인 드링크 요구르트 ‘듀오안’은 서울우유 전용 목장에서 생산한 국산 원유와 세계 수출 1위 듀오락 유산균을 결합한 프리미엄 농후발효유 제품이다. 장내 미생물에 대항하기 위해 유산균과 유산균의 먹이가 되는 프로바이오틱을 함께 포함한 신바이오틱스 제품으로, ‘건강한 발효유’로 호평 받고 있다.

이에 힘입어 서울우유는 소비자들이 ‘듀오안’을 더욱 맛있고 건강하게 즐길 수 있도록 장 건강에 도움을 주는 원료를 추가해 기능성을 대폭 강화한 제품으로 전격 리뉴얼했다. 특히 글로벌 MZ 세대를 중심으로 유행하고 있는 ‘파이버맥싱(Fibermaxxing)’ 트렌드를 적극 반영했다. ‘파이버맥싱’은 하루 식이섬유 섭취량을 최대한으로 높이는 새로운 식습관으로, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 고섬유질 음식이나 관련 요리법 등을 공유하며 빠르게 확산되고 있다.

새로운 듀오안은 ‘오리지널’과 ‘화이바’ 총 2종이다. 먼저 ‘듀오안 오리지널’은 푸룬농축액과 유산균의 영양공급원인 락추로스를 함유한 것이 특징이다. 또 당 함량을 39% 낮춰(식약처 등록 드링크 요구르트 평균값 대비) 당 걱정 없이 즐길 수 있다. ‘듀오안 화이바’는 장 건강 개선은 물론, 혈당 조절, 체중 관리 등에 도움을 주는 식이섬유를 5.5g 함유했다.

‘듀오안 2종’은 대형마트, 슈퍼(SSM), 편의점 등 오프라인 채널은 물론, 다양한 온라인 채널에서도 만나볼 수 있다.

서울우유협동조합 발효유마케팅팀 김중표 팀장은 “새 단장한 듀오안 2종은 유익균의 장내 증식을 돕는 유산균과 프로바이오틱을 모두 함유한 기존의 신바이오틱스 제품에서 푸룬농축액, 식이섬유 등 기능성 원료까지 더한 업그레이드 제품”이라며 “앞으로도 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 빠르게 변화하는 소비 트렌드를 반영해 서울우유만의 차별화된 건강 유제품을 선보일 것”이라고 말했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]