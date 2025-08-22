이창용 찾아간 美 ‘서클’ 총괄사장… 韓 스테이블코인 속도내나

미국 최대 스테이블코인 기업 서클(Circle) 최고위층이 방한해 이창용 한국은행 총재를 비롯해 신한·KB·우리·하나금융 등 4대 금융그룹 최고위층과 연쇄회동에 나섰다. 세계 1위 스테이블코인 USDT 발행사 테더 역시 주요 금융그룹 고위 관계자와 줄줄이 만난다. 국내에서 원화 스테이블코인 도입 논의가 지지부진한 가운데 달러 스테이블코인 업체들이 한국 시장 진출 준비에 박차를 가하는 모습이다.

이창용 한국은행 총재가 지난 19일 서울 여의도 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

21일 한은에 따르면 스테이블코인 USDC 발행사인 서클의 2인자 히스 타버트 총괄사장이 이날 오후 한은을 찾아 이 총재와 면담을 가졌다. 한은 관계자는 “서클 측의 요청으로 면담이 성사됐다”면서 “두 분이 배석자 없이 30분가량 비공개로 대화했다”고 말했다.

타버트 사장은 2019년부터 2021년까지 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 14대 위원장을 역임했다. 당시 비트코인과 이더리움 등 주요 가상자산을 파생상품 규제 틀 안으로 편입하는 기준을 세웠다. 이후 서클에 합류한 뒤 올해 사장으로 취임했다.

이 총재는 그동안 원화 스테이블코인 도입 필요성에는 동의하면서도 발행 주체에 대해 국회와 이견을 보이며 부작용에 대한 우려를 드러내 왔다. 특히 한은은 최근 서클 등 달러 스테이블코인이 자본 유출입 규제 우회 수단으로 악용될 수 있다며 관련 규제 강화를 정부와 국회에 촉구했다. 한은은 전날 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 서면 답변에서 “원화 스테이블코인 도입으로 달러 스테이블코인 수요를 흡수하는 데는 한계가 많다”며 “달러 스테이블코인 유통 규제 논의가 시급하다”고 강조했다.

이처럼 달러 스테이블코인 유통에 부정적인 한은에 달러 스테이블코인 업체 최고위층이 제일 먼저 달려간 것이다. 한 금융그룹 관계자는 “한국에서 달러 스테이블코인을 활발하게 유통시키는 것이 그들의 목적일 것”이라며 “서클이 갖고 있는 여러 가지 운영 경험과 보안기술 공유 가능성 등을 어필하며 달러 스테이블코인에 대한 우려를 불식시키기 위해 가장 어려운 상대를 먼저 찾아간 것 같다”고 말했다.

타버트 사장은 이날 국내 가상자산 업계를 대표하는 대형 블록체인 벤처캐피털(VC) 해시드의 김서준 대표를 비롯해 가상자산 거래소 업비트, 빗썸, 코인원 관계자들도 만났다.

다음날 오후에는 비대면 포괄적 업무협약을 맺은 하나금융그룹의 함영주 회장, 진옥동 신한금융지주 회장도 연이어 만난다. KB금융지주의 경우 디지털 부문을 총괄하는 이창권 부문장(부회장급)이, 우리금융에서는 정진완 우리은행장이 각각 서클과 미팅을 준비하고 있다. 모두 서클 측에서 먼저 면담을 요청한 것으로 알려졌다.

USDT 발행사 테더 임원도 방한해 우리은행 정 행장, 하나금융그룹 고위 관계자들과 회동할 예정이다.

전 세계 1, 2위 스테이블코인 발행사 최고위층의 이 같은 광폭 행보는 달러 스테이블코인의 국내 유통과 송금 등 국제거래, 원화 스테이블코인 발행 등에서 공조 강화를 위한 포석으로 보인다. 서클은 이미 국내 업무 전반을 담당할 인력 채용을 진행했으며 조만간 국내 법인도 설립할 것으로 관측되고 있다.

국회 스테이블코인 정책 세미나 21일 서울 여의도 국회 의원회관 간담회의실에서 열린 ‘디지털자산과 스테이블코인 정책 어떻게 추진해야 하나?’ 세미나에서 참석자들이 모두발언을 경청하고 있다. 뉴시스

그러나 국내에선 원화 스테이블코인 도입 논의가 지지부진한 상황이다. 원화 스테이블코인 정부안을 낼 금융위원회 조직 개편이 미뤄졌고, 국회에서는 여러 상임위원회에서 관련 법안이 잇따라 발의돼 논의가 분산되는 양상이다. 특히 가장 중요한 원화 스테이블코인 발행 주체 기준에 대해 견해차가 크고, 도입 전 마련해야 할 규제 정비에 대해서도 준비가 미비한 상황이다.

한은은 비은행권의 스테이블코인 발행을 반대하는 반면 국회에서는 은행에 한정하지 않고 네이버페이, 카카오페이 등 빅테크까지 허용하자는 입장이다. 더불어민주당 안도걸과 국민의힘 김은혜 의원의 발의안을 보면 ‘금융기관 또는 상법상 주식회사’에 대해 스테이블코인 발행이 가능하도록 했다.

발행사의 자기자본 기준도 더불어민주당 민병덕 의원은 ‘5억원 이상’을, 안도걸·김은혜 의원은 각각 50억원 이상으로 규정했다. 한은은 이보다 5∼50배 많은 250억원 이상으로 규정된 인터넷 전문은행 사례를 참고해야 한다는 입장이다.

스테이블코인(Stablecoin)은 달러와 같은 법정화폐 가치를 일대일로 연동한 가상자산(암호화폐)을 말한다. 변동성이 큰 암호화폐의 단점을 보완, 안정성을 담보하기 위해 설계됐다. 단기 국채나 현금을 일대일 비율로 담보(준비자산)로 비축한다.

김수미 선임기자 leolo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]