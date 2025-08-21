李대통령 국정 지지율 57%, 2주 전보다 8%p 하락…사면 ‘부정적’ 54%

이재명 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가한 비율이 2주 전보다 8%포인트 하락한 57%라는 여론조사 결과가 21일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 18∼20일 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령이 국정운영을 ‘잘하고 있다’고 답변한 응답자는 57%로 집계됐다.

이재명 대통령이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 8차 수석·보좌관 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

2주 전 조사(8월4∼6일)보다 8%포인트 하락했다.

‘잘못하고 있다’고 부정적으로 평가한 응답은 33%로, 직전보다 9%포인트 상승했다.

국정운영 신뢰도 조사에선 ‘신뢰한다’가 58%, ‘그렇지 않다’가 37%로 집계됐다.

최근 이 대통령이 조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등에 대해 단행한 광복절 특별사면을 두고는 부정평가가 54%로 나타났다. 긍정평가(38%)보다 16%포인트나 높게 집계됐다.

정당별 지지도는 더불어민주당이 4%포인트 하락한 40%를 기록했다.

조국혁신당 조국 전 대표가 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 서울 동작구 국립서울현충원 김 전 대통령 묘역에서 참배하고 있다. 공동취재

국민의힘은 19%를 기록했다. 7월2주차부터 20%를 넘지 못하고 있다. 다만 최저 수준이었던 직전 조사보다는 3%포인트 올랐다.

조국혁신당과 개혁신당은 각 4%, 진보당은 2%로 나타났다.

NBS조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌으며 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 14.2%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

