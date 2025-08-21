국민의힘, 8·22 전당대회 최고위원 임기 26일부터 개시... 결선투표 가능성 염두

국민의힘은 6차 전당대회 당대표 선거를 통해 선출될 새 지도부 최고위원 임기 개시일을 26일로 맞추기로 했다.

박성훈 수석대변인은 21일 국회에서 열린 비상대책위원회 회의 직후 기자들과 만나 “당 대표 선거가 결선 투표로 갈 경우 (최종 후보가 선출되는) 26일부터 최고위원 임기도 시작하도록 의결할 예정”이라고 밝혔다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 21일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

그는 “내일(22일) 당 대표 선거에서 과반 투표자가 없을 경우 26일에 최종 경선이 진행된다”며 “당 대표 당선인이 부재하면 최고위원과 최고위원회 소집이 어려운 것을 감안한 조치”라고 했다. 22일 전당대회에서 최고위원과 청년최고위원이 먼저 선출되지만 당대표는 과반 득표자가 나오지 않을 경우 26일에 결선이 진행되는 만큼 이들의 임기를 맞추기 위한 조치다.

만약 22일 전당대회에서 대표가 선출되면 최고위원도 그에 맞춰 동시에 임기를 시작하게 될 것으로 보인다. 전날 진행된 당원 선거인단 투표율은 37.51%로 첫날 기준 역대 최고치를 기록했다. 박 수석대변인은 “내부적으로 높은 수치로 생각하고 있다”며 “여러 이유가 있겠지만 특검의 중앙당사 압수수색 같은 조치가 지지층에게 영향을 미쳤다고 본다”고 분석했다.

다만 그동안 사흘간 진행된 앞선 전당대회와 단순 비교하긴 어렵다는 해석도 있다.

조병욱 기자 brightw@segye.com

