이윤진, 이범수와 이혼 소송 중 호텔리어로 직업 전향 "4개월째 근무중"

배우 이범수와 이혼 소송 중인 통역사 이윤진이 뜻밖의 근황을 전했다.

이윤진은 지난 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "발리 아야나리조트에서 근무한 지 오늘로 4개월째. 삶을 예측하기 힘들지만 버킷리스트로 살아보자 하고 온 발리에서 호텔리어가 됐다"고 밝히며 영상과 사진을 게시했다.

이윤진은 "호텔업계 1년차에 매일이 배움의 연속. 평생 프리랜서로 지내던 내가 안정적 삶을 위해 거꾸로 40대에 직장인에 도전해보았다"며 "직장인의 묘미는 역시 월 초 이번 달 휴일 일수 체크하기, 월급날 기다리기 그리고 월급이 꽂혔을 때, 아이들과의 단체창에 #엄마갈비쏜다 문자 날리는 플렉스가 아닐까 싶다"고 전했다.

또 그녀는 "어쩌다 정착한 발리 어쩌다 입게 된 호텔 유니폼과 점점 몸에 베어가는 엘베 잡아드리는 매너손. 주어진 일상과 하루 하루에 감사하며 섬 생활을 즐기는 중. 이번 주에 갈비 먹으러 가즈아"라며 자녀 소을과 다을 양의 계정을 태그했다.

이윤진이 게시한 영상은 ENA에서 방영되는 예능 '내 아이의 사생활'의 일부 장면으로 발리 리조트에서 호텔리어로 근무하는 그녀의 모습이 담겼다.

(왼쪽부터) 이윤진과 자녀 소을, 다을 양. ENA '내 아이의 사생활'

한편, 이윤진은 고려대학교 대학원 미디어학부를 졸업하고 춘천 MBC와 OBS 아나운서를 거쳐 번역가로 활동해왔다.

그녀는 2010년 배우 이범수와 혼인해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 지난 2024년 3월 결혼 14년 만에 이혼 소송 사실을 밝혔다.

이후 아들 다을 양은 한국에서 이범수와, 딸 소을 양은 이윤진과 함께 인도네시아 발리에서 거주 중임을 알렸다.

그녀는 최근 ENA '내 아이의 사생활'에서 이범수를 제외한 두 자녀와 471일 만에 상봉하며 근황을 공개한 바 있다.

