‘웹툰 은퇴 선언’ 침착맨…허영만에 돌연 사과, 왜?

침착맨이 ‘라디오스타’에 출연해 웹툰 작가 은퇴를 공식화했다. ‘라디오스타’ 유튜브 캡처

웹툰 작가 ‘이말년’으로 활동한 유튜버 ‘침착맨’이 은퇴 의사를 밝혔다.

지난 20일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 게스트로 이세돌, 김희철, 침착맨, 나폴리 맛피아가 출연해 ‘안침착맨’ 특집을 화려한 입담으로 물들였다.

웹툰 작가 ‘이말년’에서 292만명의 구독자를 거느린 ‘인기 대형 유튜버’로 변신에 성공한 침착맨은 만화에 대한 자신의 생각을 고백해 눈길을 끌었다. 그는 “만화는 그리지 않고 있고, 계획도 없다”고 밝혀 패널들의 놀라움을 끌어냈다.

침착맨은 ‘라디오스타’에서 웹툰을 그만두게 된 계기를 설명했다. ‘라디오스타’ 유튜브 캡처

침착맨은 “이제 만화를 그리지 않는 이유는 표현을 못 해서”라며 “표현을 하려면 부단히 노력해서 단련해야 하는데, 인터넷 방송의 맛을 봤다”고 말해 현장 분위기를 유쾌하게 만들었다. 이어 “그 당시 만화를 기다리는 사람들이 있어서 그만뒀다고 확실하게 말했다. 사실상 은퇴다”라고 강조했다.

그는 “표현하는 게 어려웠던 만화와 달리 방송에서는 말로 표현하는 것이 잘 돼서 인터넷 방송으로 빠졌다”며 “나는 나를 전 웹툰작가, 현 유튜버로 소개한다”고 덧붙였다.

또 과거 ‘라디오스타’에 출연해 자신에 대해 긍정적으로 언급했던 허영만에게도 영상편지를 남기며 소식을 전했다.

이날 침착맨은 웹툰 작가로서 그의 성장을 기대했던 허영만에게 감사와 죄송함을 전했다. ‘라디오스타’ 유튜브 캡처

앞서 허영만은 침착맨에 대해 “첫 연재치고 굉장히 잘하더라. 새로운 스타가 나오는 것 같았다. 하지만 만화 실력이 늘어야 하는데 점점 떨어지더라”고 언급해 폭소를 유발했다. 이에 대해 침착맨은 “해당 회차를 봤다. 영상편지를 보고 감사하면서도 제가 그만둔 이유를 정확하게 짚으셨더라. 대가는 다르다는 생각을 했다”며 화답했다.

이어 그는 “기대에 부응해야 하는데 인터넷 방송이라는 사파에 빠져 정파의 길을 걷지 못해 죄송하다. 관심 보여주셔서 감사하게 생각한다. 인터넷 방송도 창작 중 하나이니까 제가 할 수 있는 창작을 하겠다. 선생님 만화의 독자로서 감사히 감상하겠다. 난 만화협회 소속도 아니다. 허영만 선생님에게 거론된 자체로도 엄청난 영광”이라고 전하며 말을 마쳤다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]