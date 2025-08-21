코트라 “韓 청년들, 日 취업 도전하세요”

코트라는 한국 청년과 일본 기업을 연계해주는 취업 지원 행사를 열었다고 20일 밝혔다.



코트라는 이날부터 22일까지 온라인에서 ‘2025 일본 온라인 잡페어 여름’을 진행한다. 이번 행사는 일본 3대 권역(관토·주부·규슈)에 있는 75개 기업의 162개 직무를 대상으로 열린다.



일본 상장사인 엔비프로 홀딩스, 아시아퀘스트와 글로벌 숙박 브랜드 힐튼 나고야 등이 참가했고, 한국계 현지법인 LG전자재팬과 하나투어재팬 등도 참여했다. 기업들은 사무·영업·서비스 등 분야에서 일대일 면접 기회를 제공한다. 정규직 채용이 확정되면 연계비자 발급 등 현지 취업을 지원하기로 했다.



앞서 코트라는 지난달과 이달 두 차례 취업역량 강화 세미나를 열고 구직자 50여명에게 일본식 면접 전략과 자기소개서 작성법, 실전 노하우를 교육한 바 있다. 온라인 기업설명회에선 9개 기업이 기업 소개와 채용 절차를 안내했다.



이번 채용 지원 프로그램은 구인난을 겪는 일본 기업과 취업난에 빠진 한국 청년을 이어주기 위해 시행됐다. 고령화로 청년이 부족해진 일본은 외국인 인재에 대한 수요가 높아진 상황이다. 일본 후생노동성에 따르면 지난해 외국인 노동자가 전년보다 12.4% 늘어난 230만명을 기록했고, 외국인 고용 사업장도 34만여곳으로 역대 가장 많았다.

이정한 기자 han@segye.com

