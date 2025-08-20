삼성D·LGD, AI시대 디스플레이 ‘진검승부’

디스플레이 업계 양대산맥인 삼성·LG디스플레이가 국내 최대 규모의 디스플레이 학술대회 ‘IMID 2025’에 나란히 참가해 그간의 개발 성과와 함께 인공지능(AI)이 결합된 디스플레이의 미래상을 선보였다.



삼성디스플레이는 20일 부산 벡스코에서 시작된 IMID 2025에서 참가 기업 중 가장 많은 69편의 기술 논문을 발표하며 연구개발(R&D) 리더십을 세웠다. 발표 논문은 10개 중 3개 이상이 AI와 컴퓨터 시뮬레이션 관련 내용이 담겨 AI 역량을 증명했다는 평가가 나온다. 일례로 생산기술연구소 AI팀 유영욱 프로와 연구팀의 ‘전력 소모를 줄인 고성능 AI 기반 이미지 해상도 향상 기술’ 논문은 TV나 모니터 안의 작은 칩에서 직접 작동하는 초소형 AI를 만들어 콘텐츠를 UHD의 고화질 이미지로 실시간 변환하는 온디바이스 AI 기술을 소개했다.



하동완 삼성디스플레이 설계연구팀 상무는 이번 학회에서 초청 세션 발표를 진행한다. 삼성디스플레이는 “초청 발표는 학회가 직접 선정한 권위 있는 세션”이라며 “해당 연구 주제의 전문성과 학문?산업적 영향력을 공식적으로 인정받았다는 것”이라고 말했다.



삼성디스플레이는 전시회에서 △업계 최고 5000PPI(1인치당 픽셀 수) 해상도를 구현한 1.4형 RGB 올레도스 △화면 밝기가 2만니트(1니트는 촛불 한 개 밝기)에 달하는 1.3형 RGB 올레도스 등 다양한 시제품을 공개했다.



LG디스플레이는 개막식 기조연설을 맡았다. 연단에 오른 최현철 LG디스플레이 사업부장은 ‘화면을 넘어선 인지 인터페이스로서의 디스플레이’를 주제로 AI 시대를 맞아 역할이 커진 디스플레이의 미래상에 대해 설명했다.



최 사업부장은 “AI의 발달로 디스플레이는 인간과 AI가 마주하는 소통의 창이 됐다”며 AI 혁신을 주도할 디스플레이 기술과 형태, 진화 방향을 소개했다. 그는 “AI가 인간의 행동을 이해하기 시작하면서 센서와 디스플레이 간 융합이 중요해졌다”며 “나아가 인간의 의도와 감정까지 이해하는 미래에는 이를 정확히 표현하는 디스플레이 본질이 중요해질 것”이라고 내다봤다. 또 표현 정확도를 높이기 위해선 고휘도·고해상도·고색재현율 기술이 필수라면서 자사의 4세대 유기발광다이오드(OLED) 기술이 AI에 가장 최적화돼 있다고 강조했다.



LG디스플레이는 특별 전시장에서 모빌리티 업계의 소프트웨어 중심 차량(SDV) 트렌드에 맞춰 18인치 차량용 슬라이더블 OLED를 소개하고, 지난해 11월 업계 최고 수준의 화면 연신율(약 50%)로 화제가 된 스트레처블 디스플레이 등을 선보였다.



한편 양사는 각각 IMID 학회에서 수여하는 ‘올해의 디스플레이 대상’을 받았다. 삼성디스플레이는 삼성전자 폴더블폰 메인 디스플레이에 적용된 폴더블 OLED가, LG디스플레이는 83인치 4세대 OLED TV 패널이 높은 평가를 받았다.

