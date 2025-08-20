BNK부산은행, ‘BNK힘찬도약펀드’ 출시

BNK부산은행은 지역경제 활성화와 해양수산업 경쟁력 향상을 위해 총 1조원 규모의 ‘BNK힘찬도약 펀드’를 조성해 본격 지원에 나선다고 20일 밝혔다.

BNK부산은행이 지역경제 활성화와 해양수산업 경쟁력 향상을 위해 총 1조원 규모의 ‘BNK힘찬도약 펀드’를 조성하고, 21일부터 본격 지원에 나선다. 사진은 BNK부산은행 본점 전경이다. 부산은행 제공

이 펀드는 해양수산부 부산 이전 효과 극대화와 함께 지역 산업을 선도하는 우량 중소기업에 대한 금융지원을 강화하고, 부산은행의 지역은행 역할을 확대하기 위해 마련됐다.

조성 자금은 △업종선도기업 2000억원 △성장잠재력 보유기업 6000억원 △해양수산업 영위기업 2000억원 등 지원 대상 기업별로 배분해 운용된다.

부산·울산·경남지역 내 업종선도기업과 성장잠재력을 보유한 기업은 각각 업체당 최대 100억원과 50억원을 지원하고, 해양물류·수산·조선업 기업은 업체당 최대 100억원을 지원한다. 또 지원 대상에 선정된 기업은 목적에 따라 운전자금과 시설자금을 지원받을 수 있고, 금리우대 혜택도 제공된다.

부산은행은 이번 펀드를 통해 단순한 자금 지원을 넘어 지역 산업 전반에 활력을 불어넣고, 부산이 해양금융 중심 도시로 도약하는 데 핵심 동반자 역할을 수행한다는 계획이다.

부산은행 강석래 기업고객그룹장은 “해수부 부산 이전 소식이 지역 산업에 새로운 성장 기회를 열고 있다”며 “BNK힘찬도약 펀드를 통해 그 효과가 현실화되고, 지역 핵심 산업이 다시 활기를 되찾는 데 기여하겠다”고 말했다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]