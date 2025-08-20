송언석 “특검, 국민의힘 당원 명부와 범죄 연관성 제대로 소명하라”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 중앙당사 압수수색을 시도한 김건희 특검팀(특별검사 민중기)을 향해 20일 “당원 명부와 범죄 사실의 연관성을 소명하지도 못하면서 당원 개인정보를 강탈하겠다는 과잉수사를 벌이고 있다”고 비판했다. 또 국민의힘은 특검이 연관성을 소명할 경우 얼마든지 수사에 협조하겠다는 입장이라고 강조했다.

이날 송 비대위원장은 서울 여의도 중앙당사에서 기자간담회를 열고 “특검과 협의 과정에서 영장에 기재된 범죄사실 중 어느 것이 당원 명부 압수수색과 관련이 있느냐고 질문했는데, 특검의 수사관조차도 구체적인 범죄사실을 특정해서 지목하지 못했다”며 이같이 말했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 20일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 뉴스1

지난 13일 특검은 국민의힘 당원 명부를 요구하며 중앙당사 압수수색을 시도했으나 불발됐다. 국민의힘이 ‘압수수색 영장에 적시된 범죄사실과 국민의힘 당원 가입 여부가 직접적인 관련이 전혀 없다’며 당원 명부 제출을 거부하면서다. 이어 송 비대위원장은 “야당탄압 정치보복 압수수색을 막아내겠다”며 당사로 집무실을 옮겨 특검의 압수수색 재시도에 저항하고 있다.

송 비대위원장은 이날 “오늘은 민중기 특검의 부당한 야당탄압 정치보복 압수수색 영장의 종료기한”이라며 “더불어민주당의 카톡 검열 시도에 이은 민중기 특검의 당원 검열은 국민의 정치적 활동과 일상생활을 감시하겠다는 이재명식 ‘빅 브러더’ 정치라고 생각한다”고 맹공했다.

송 비대위원장은 “특검은 영장에 적시된 특정 시기의 가입 명단을 특정해서 당원 여부를 가려달라고 하는 것이 아니라, 특정 종교에 가입됐다는 120만여명의 전체 명단을 들고 와서 우리 당 전체 명부와 대조하겠다고 했다”며 “120만명은 대전광역시 인구에 버금가는 숫자다. 범죄 혐의와 전혀 무관하게 대전시 인구에 달하는 사람들의 정당 가입 여부를 모두 확인한다는 것을 어떻게 수용할 수 있겠느냐”고 반문했다. 이어 “민주노총 전체 가입 조합원 수가 120만명에 이르는데, 특검이 민주노총 조합원 전체 명부를 민주당에 가져가서 당원 가입 여부를 확인하고 전당대회 개입 여부를 수사하고자 한다면 민주당은 이를 수용할 수 있느냐”고 꼬집었다.

송 비대위원장은 “범죄 혐의와 직접 관련이 있는 명단을 주면 얼마든지 당원 명부와 대조해 확인해 주겠다”고 강조했다.

그는 ‘특검과 협의 가능성이 있느냐’는 질문에 “영장에 나타난 범죄사실하고 직접 관련이 있는 수준에서 당원 명부와 대조를 요청한다면 우리 당은 과거에도 확인해 드린 사례가 있고, 얼마든지 확인해드리겠다고 했다”며 “그런데 특검이 그런 방식이 안 된다며 당원 명부를 다 대조해서 확인되는 부분만 가져간다고 한다”고 말했다. 이어 “당원 명부를 전체 대조하면 500만명의 개인정보를 특검이 가져가는 것이고, 당원 명부를 삭제한다고 해도 포렌식 전문가들이 다 복원해낼 수 있는 것 아니냐”며 “이 부분은 추호도 양보할 생각이 없고 끝까지 싸우겠다”고 했다.

이지안 기자 easy@segye.com

