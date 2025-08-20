HDC현산 “송파한양2차에 ‘AI 홈에이전트’ 제안”

서울 송파한양2차 재건축 수주전에 뛰어든 HDC현대산업개발이 조합에 인공지능(AI) 기반의 미래형 스마트 주거 솔루션 도입을 제안했다고 20일 밝혔다.

HDC현산 측은 “HDC그룹 계열사 HDC랩스가 개발한 ‘AI 홈에이전트’를 중심으로 생활 밀착형 AI 첨단 기술을 재건축 분야에 접목하는 첫 사례”라고 설명했다.

HDC랩스가 개발한 ‘AI 홈에이전트 월패드’. HDC현대산업개발 제공

HDC랩스의 ‘AI 홈에이전트 월패드’를 통해 입주민은 음성이나 터치만으로 조명, 난방, 보안 등 집안 주요 기능을 손쉽게 제어할 수 있다. 날씨·교통·단지 공지사항 등 생활 정보도 실시간으로 확인할 수 있다. 월패드가 사용되지 않을 때는 ‘AI 스마트 갤러리’로 전환된다.

에너지 관리 시스템은 입주민의 생활 패턴을 학습해 전력·난방 사용을 최적화하고, 불필요한 낭비를 줄이는 역할을 한다. 안전·헬스케어 서비스 기능도 탑재된다.

그간 HDC현산과 HDC랩스는 △전기차 화재 감지 △스마트 빌딩 운영 △데이터 기반 에너지 관리 등 다양한 분야에서 AI 기술을 적용해왔다. 이 같은 경험을 토대로 송파한양2차 재건축에 입주민 전용 편의 서비스 및 레지던스 디자인과 연계된 홈 사물인터넷(IoT) 플랫폼, 헬스케어 AI 서비스 등으로 기술을 확대 적용한다는 방침이다.

HDC현산 관계자는 “송파한양2차 재건축을 통해 AI가 일상생활을 함께하는 미래형 주거 단지를 경험하게 될 것”이라며 “앞으로도 AI와 디자인이 결합한 스마트 웰빙 라이프를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

이강진 기자 jin@segye.com

