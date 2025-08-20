메가MGC커피, ‘대왕님표’ 여주쌀로 음료 만든다…업무협약 체결

메가MGC커피는 20일 경기 여주시와 손잡고 지역 상생을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 메가MGC커피 제공

메가MGC커피는 20일 경기 여주시와 손잡고 지역 상생을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

지난 14일 경기 여주시청에서 열린 업무협약식에는 메가MGC커피 운영사 ㈜앤하우스 신방섭 부사장과 여주시 이용철 경제환경국장, 여주시의 메가MGC커피 가맹점주 등이 참석했다.

메가MGC커피는 품질 좋은 쌀의 대표 고장인 여주의 지역 경제 활성화에 기여하고, ‘대왕님표 여주쌀’ 인지도 확대에 협력할 예정이다.

올가을 시즌 한정으로 여주쌀을 활용한 신메뉴 2종을 출시하고, 전국 3800여개 매장을 중심으로 온·오프라인을 통해 다각적인 홍보 활동을 전개한다는 방침이다.

1년여 개발 끝에 완성된 신메뉴 ‘누룽누룽 바삭 프라페’와 ‘매콤 비빔주먹빵’에는 여주쌀의 풍미와 메가MGC커피의 차별화 전략을 고스란히 담겨 있다.

메가MGC커피 관계자는 “적극적인 지역 상생 활동으로 경제 활성화에 기여하고, 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

