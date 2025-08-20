“푹푹 찌네”…곳곳 소나기, 최고 37도까지 오른다 [오늘날씨]

수요일인 20일 낮 기온이 최고 37도까지 오르며 무더위가 기승을 부리겠다. 곳곳에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
기상청에 따르면 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르겠다. 특히 경기권·강원동해안·충남권·제주 등에서는 최고 체감온도가 35도 안팎까지 오르겠다.
이날 아침 최저 기온은 22~27도, 낮 최고 기온은 20~37도로 예측된다. 하늘은 전국적으로 구름이 많이 끼겠다.
주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 26도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 27도 △대전 26도 △대구 25도 △울진 25도△전주 25도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 26도다.
최고 기온은 △서울 31도 △인천 30도 △춘천 32도 △강릉 34도 △대전 33도 △대구 34도 △울진 37도 △전주 34도 △광주 35도 △부산 32도 △제주 33도로 예상된다.
소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나 개인 뒤에는 습도가 높은 상태에서 기온이 올라 공기가 후덥지근해질 수 있다.
소나기에 의한 예상 강수량은 수도권·강원도·충청권·전라권·경상권에서 각각 5~20㎜ 수준이다. 제주도에서는 5~40㎜가량의 비가 쏟아지겠다.
충청권내륙과 남부내륙을 중심으로는 새벽에서 아침 사이 가시거리 1㎞의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.
바람은 강원영동과 경북북동산지, 경북동해안에서 시속 55㎞(산지 시속 70㎞)로 강하게 불겠다.
미세먼지는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.
