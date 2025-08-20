“프랑스는 反유대주의 국가”… 네타냐후·마크롱 정면충돌

프랑스가 오는 9월 유엔 총회를 계기로 팔레스타인을 정식 국가로 승인할 예정인 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에게 “반(反)유대주의 선동을 중단하라”고 촉구하는 서한을 보내 양국 간 외교 갈등으로 비화하는 모양새다. 프랑스에는 유럽 국가들을 통틀어 가장 큰 규모의 유대인 공동체가 있는데, 팔레스타인 가자 지구에서 이스라엘과 하마스 간 교전이 장기화하며 이스라엘 및 유대인을 향한 비판적 목소리도 점점 커지고 있다.

19일(현지시간) AFP 통신에 따르면 네타냐후는 이날 마크롱 앞으로 보낸 서신에서 “프랑스가 팔레스타인 국가 인정 방침을 발표한 뒤 프랑스 국내의 반유대주의 움직임이 급격히 확산했다”고 지적했다. 이어 “마크롱 대통령이 다른 나라들에 ‘팔레스타인을 정식 국가로 승인하라’는 요구를 한 것이 반유대주의의 불에 기름을 부었다”며 “이는 하마스의 테러에 보상을 주는 것이자 프랑스 국내 유대인을 위협하는 이들을 더욱 대담하게 만드는 행동”이라고 맹비난했다.

네타냐후는 마크롱을 향해 “프랑스가 반유대주의에 맞서야 한다”고 촉구하는 것으로 편지를 끝맺었다.

프랑스 대통령실인 엘리제궁은 발끈했다. 네타냐후의 서한에 대해 엘리제궁은 “끔찍하고 잘못된 것”이란 입장을 밝혔다. 그러면서 “프랑스는 유대인 시민을 보호하고 있으며 앞으로도 계속 그럴 것”이라고 응수했다. 프랑스 외교부의 벤자민 하다드 유럽 담당 차관은 “프랑스는 반유대주의와의 싸움에서 타국의 모범이 되고 있다”며 네타냐후의 주장은 ‘번짓수를 잘못 짚은 것’이란 취지로 반박했다.

2022년 436건이었던 프랑스 국내 반유대주의 범죄는 이듬해인 2023년 1676건으로 급증했다. 이는 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘 시민들을 상대로 대규모 테러를 일으킨 직후 이스라엘군이 하마스의 근거지인 가자 지구를 공격함으로써 무력 충돌이 발생했기 때문이다. 프랑스 당국의 노력으로 반유대주의 범죄는 2024년 1570건으로 감소하긴 했으나, 이스라엘·하마스 분쟁이 장기화하면서 불씨는 여전히 남아 있는 것으로 평가된다. 전쟁 발발 후 가자 지구에서 이스라엘군의 공습 등으로 목숨을 잃은 팔레스타인 주민은 어린이와 여성을 포함해 6만명이 넘는 것으로 추산된다.

김태훈 논설위원

