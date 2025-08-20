LG, 에너지 고효율 가전으로 유럽 시장 정조준

LG전자가 내달 5일 독일 베를린에서 개막하는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 유럽 시장 특성에 맞춘 냉장고와 세탁기 신제품 25종을 선보인다고 19일 밝혔다. 최고 수준의 에너지 효율과 유럽 고객 맞춤형 편의성을 갖춘 제품으로 시장 지배력을 공고히 한다는 전략이다.



LG전자는 유럽에서 에너지 가격 급등으로 에너지 효율이 중시되는 기조를 고려해 신제품의 전력 사용량을 크게 줄였다. 냉기가 더 오래 유지되도록 구조를 새로 설계했고, 인공지능(AI)과 모터·컴프레서 등 핵심 부품 기술력을 결합한 ‘AI 코어테크’를 고도화했다. 또 냉장고 단열을 강화하고 AI를 접목해 온도 유지에 필요한 컴프레서 가동을 줄였다.

LG전자가 에너지 효율을 높이고 유럽 시장에 맞게 편의성을 강화한 냉장고·세탁기 신제품. LG전자 제공

신제품 중 바텀 프리저(상냉장하냉동) 냉장고와 세탁기 신제품은 유럽 에너지 효율 A등급 기준을 크게 웃도는 최고 에너지 효율을 달성했다고 LG전자는 설명했다.



세탁기 제품군에서는 고효율 워시콤보 신제품을 선보인다. 유럽 시장은 공간 활용도가 높은 일체형 세탁건조기 제품이 일찍 상용화된 곳이다. 앞서 LG전자는 2021년 일체형 세탁건조기 가운데 유럽 최초로 에너지 효율A등급을 받은 ‘LG 시그니처 히트펌프 워시콤보’를 출시해 시장 1위에 올랐다. 디자인과 내부 구조도 현지 맞춤형으로 최적화했다. 좁은 유럽 가옥 구조에 맞춰 냉장고 도어를 본체 안쪽으로 회전시키는 제로 클리어런스 힌지를 적용해 벽이나 가구장에 밀착해 설치해도 문을 여닫을 수 있도록 했다. 프렌치 도어(상단 양문형 냉장실·하단 서랍형 냉동고) 제품의 경우 폭을 유지하는 대신 높이를 유럽 사람들의 평균 키를 고려해 기존보다 80㎜가량 키워 용량을 늘렸다.



세탁기와 건조기는 유럽 고객의 코스 사용 패턴이 다른 지역보다 다양한 점을 반영해 제어부가 LCD 디스플레이로 구성된 라인업을 늘렸다.

송은아 기자 sea@segye.com

