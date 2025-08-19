어릴 적 “써든 ㄱㄱ” 말해봤다면…성수동에 꼭 가야 한다

19일 서울 성동구 성수동에 마련된 넥슨의 FPS 게임 ‘서든어택’ 팝업스토어 ‘서든캠프’에 방문한 오세민씨와 지대현씨가 이날 수령한 군번줄 아이템을 들고 있다.

서울 성동구 성수동에 문을 연 FPS 게임 ‘서든어택’ 출시 20주년 기념 팝업스토어 ‘서든캠프’가 방문객들의 발길로 활기가 가득하다.

2005년 출시돼 국내 대표 FPS로 자리한 ‘서든어택’을 콘셉트로 탄생한 팝업스토어인 이곳에는 지난 세월 게임을 즐겨온 이용자들뿐만 아니라, 성수동을 방문했다가 들른 게임을 전혀 모르는 이들마저도 재미를 느낄 요소가 가득했다.

19일 기자가 방문한 서든캠프는 훈련소 느낌 연출이 시선을 끌었다. 방문객들은 먼저 ‘군번줄’을 만드는데, 한글 등 10자 내외의 쓰고 싶은 말을 새길 수 있다. ‘훈련병 등록’ 단계에서 만드는 군번줄 아이템은 기초 훈련, 고급 훈련, 사회화 훈련 그리고 사이버 훈련을 모두 거친 후 팝업스토어를 나가기 전에 받으면 된다.

19일 서울 성동구 성수동에 있는 넥슨 FPS 게임 ‘서든어택’ 팝업스토어 ‘서든캠프’ 내에 레이저건으로 빙고 표적지를 쏘는 ‘에임 스쿨’ 코너가 방문객들을 맞이하고 있다.

구체적으로는 발소리를 줄이는 게임 속 기술인 ‘고스트 스텝’에 직접 도전하는 ‘코텝 챌린지’, 레이저건으로 빙고 표적지를 쏘는 ‘에임 스쿨’, 게임 내 수류탄 투척 기술인 ‘녹뒤폭’에 직접 도전하는 ‘위폭 챌린지’ 등을 거치게 된다. 서든어택을 크게 즐기지 않아 고스트 스텝을 잘 몰랐던 기자는 ‘코텝 챌린지’에서 신나게 발로 키보드 모양의 패드를 밟았다. 게임 대회에 출전한 듯한 메인 무대에서는 ‘서든어택’의 신규 모드인 ‘에임 스쿨’을 체험할 수 있다. ‘랭크 진급 시험’ 형식으로 구성된 이 코스에서는 게임 속 화면의 과녁을 재빨리 맞춰야해서 빠르고 정확한 마우스 컨트롤이 요구됐다.

이와 함께 운세 키링을 뽑는 ‘브레드의 복복복잡’, 팝업스토어 방문 인증사진을 촬영할 수 있는 부스, 키보드 액세서리 등 서든어택 20주년을 기념하는 다양한 상품을 판매하는 ‘PX’ 코너 등도 팝업스토어 내외에 꾸려져 방문객들의 눈길을 사로잡았다.

다양한 브랜드 상품을 체험할 수 있는 팝업스토어의 성지로 떠오른 성수동에서는 그간 가전제품이나 뷰티 제품 등을 만날 수는 있었으나, 이처럼 게임을 소재로 하는 팝업스토어가 생긴 것은 이례적이어서 서든어택을 즐기는 이들이 멀리서도 이곳을 찾고 있다.

19일 서울 성동구 성수동에 있는 넥슨 FPS 게임 ‘서든어택’ 팝업스토어 ‘서든캠프’ 내에 이 게임의 신규 모드인 ‘에임 스쿨’을 체험할 수 있는 무대가 마련되어 있다.

경기 일산에서 온 오세민(32)씨는 서든어택을 즐긴 지 올해로 15년째라고 했다. 서든어택의 오랜 팬인 그는 “2013년 넷마블에서 넥슨으로 서든어택 서비스가 이관되면서 환경이 많이 변한 것 같다”고 우선 돌아봤다. 거대 게임 기업 넷마블과 넥슨이 얽힌 서든어택 서비스 이관은 게임 이용자들 사이에서 화제가 됐는데, 일부 이용자들은 현금 결제를 유도하는 일들이 있어 적잖은 불만을 보였던 것으로 알려진다.

오씨는 숨은 적의 위치와 아이템을 보여주는 이른바 ‘맵핵’ 같은 불법 프로그램이 여전히 서든어택 플레이에 영향을 준다고 지적했다. 정정당당한 게임 플레이가 아닌 꼼수가 난무한다는 이야기다. 그는 “‘맵핵’ 문제가 불거진 지 오래인데도 여전히 해당 프로그램을 만들거나 사서 쓰는 사람이 많다”며 “이러한 문제가 아직도 끊이지 않는다”고 강조했다. 그럼에도 게임을 콘셉트로 한 팝업스토어 오픈은 매우 참신하다는 반응을 보였다.

19일 서울 성동구 성수동에 있는 넥슨 FPS 게임 ‘서든어택’ 팝업스토어 ‘서든캠프’를 방문한 기자가 받은 메시지 카드.

오씨와 함께 팝업스토어에 방문한 지대현(32)씨는 출시 2년 만에 서비스가 종료되는 ‘카트라이더: 드리프트’를 언급했다. 2004년 출시해 선풍적 인기를 끈 ‘크레이지 레이싱 카트라이더’의 그래픽과 게임성을 현대적인 감각으로 리메이크해 화제가 됐지만, 이용자 이탈과 부진한 실적에 지난 6월 서비스 종료를 알린 터다. 넥슨은 후속작으로 기존 ‘카트라이더’ 기반의 작품 ‘카트라이더 클래식’을 서비스할 계획이다. 지씨는 “카트라이더를 잘 살렸으면 좋겠다”고 말했다.

성수동 세원정밀창고에 문을 연 서든캠프는 오는 24일까지 운영한다.

